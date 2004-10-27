هفتمين همايش بين المللي اخلاق زيستي

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، سخنرانان و موضوع سخنراني آنان بدين قرار است : توجه دقيق: پلي ميان اخلاق يك محدوده و اخلاق جهاني/ ماريشا لانگتون( دانشگاه ملبورن استراليا)، پروفسور لانگتون انسان شناش بوده و در سطح بين المللي به دليل ديدگاه خود درباره رابطه بين اخلاق و بوميان شناخته شده است؛ حقوق بشر/ جورج آناس(مشاور بهداشت، دانشگاه بوستون) و الكساندر كاپرون(مدير اخلاق، تجارت، حقوق بشر و قوانين بهداشتي، سازمان بهداشت جهاني)؛ اخلاق در سلامتي مردم/ دنيل ويكلر، دن بروك( دانشگاه هاروارد) ودكتر توماس پاگ ( دانشگاه كلمبيا)، او در سطح بين المللي به خاطر اثر خود تحت عنوان فقر و عدالت شناخته شده است؛ دوباره تجسم كردن بدن/ كاتريونا مكنزي(استاديار دانشگاه مكوري، استراليا).

در اين ميان، جلسات موازي و همايش هاي ويژه اي نيز درمورد اچ.آي.وي/ ايدز، ژنتيك، مسئوليت دكترها در قابل برنامه غذايي بيماران، مشاوره هاي اخلاقي، اخلاق شواهد بر اساس دارو، فقر، حقوق بشر و مساوات برگزار مي شود.

