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۶ آبان ۱۳۸۳، ۱۰:۵۰

دانشگاه نيوساوت ولز برگزار مي كند:

هفتمين همايش بين المللي اخلاق زيستي

هفتمين همايش دوسالانه اخلاق زيستي توسط انجمن بين المللي اخلاق زيستي 19 تا 22 آبان ماه در دانشگاه نيوساوت ولز برگزار مي شود.

به گزارش خبرنگار گروه دين و انديشه خبرگزاري "مهر"، سخنرانان و موضوع سخنراني آنان بدين قرار است : توجه دقيق: پلي ميان اخلاق يك محدوده و اخلاق جهاني/ ماريشا لانگتون( دانشگاه ملبورن استراليا)، پروفسور لانگتون انسان شناش بوده و در سطح بين المللي به دليل ديدگاه خود درباره رابطه بين اخلاق و بوميان شناخته شده است؛ حقوق بشر/ جورج آناس(مشاور بهداشت، دانشگاه بوستون) و الكساندر كاپرون(مدير اخلاق، تجارت، حقوق بشر و قوانين بهداشتي، سازمان بهداشت جهاني)؛ اخلاق در سلامتي مردم/ دنيل ويكلر، دن بروك( دانشگاه هاروارد) ودكتر توماس پاگ ( دانشگاه كلمبيا)، او در سطح بين المللي به خاطر اثر خود تحت عنوان فقر و عدالت شناخته شده است؛ دوباره تجسم كردن بدن/ كاتريونا مكنزي(استاديار دانشگاه مكوري، استراليا).

در اين ميان، جلسات موازي و همايش هاي ويژه اي نيز درمورد اچ.آي.وي/ ايدز، ژنتيك، مسئوليت دكترها در قابل برنامه غذايي بيماران، مشاوره هاي اخلاقي، اخلاق شواهد بر اساس دارو، فقر، حقوق بشر و مساوات برگزار مي شود.

کد مطلب 124820

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