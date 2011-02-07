زمزمه تاسیس بانک مشترک ایران و چین

به گزارش خبرنگار مهر اسدالله عسگراولادی عصر امروز در یک نشست خبری گفت: ایران هیچگاه سهام بانکهای چینی را خریداری نکرده است، چرا که خرید سهام این بانکها به درد تجارت ایران و چین نمی خورد؛ البته اخبار غیررسمی مبنی بر تشکیل بانک کوچک مشترک ایران و چین شنیده می شود که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باید آن را تائید کند.

رئیس اتاق مشترک ایران و چین در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر افزود: اعتقاد ما بر این است که برای پیشرفت روابط ایران و چین باید، یک بانک مشترک ایرانی- چینی تاسیس کنیم، البته دولتها باید در این زمینه به توافق برسند که البته مذاکراتی نیز در این زمینه صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ایران باید حداقل 50 درصد سهام یک بانک را از چین خریداری کند تا بتواند اثرگذاری داشته باشد.

عسگراولادی همچنین در مورد راه اندازی مراکز تجاری ایران در چین خاطرنشان کرد: ایران با راه اندازی اولین مرکز تجاری خود در شانگهای توانسته توجه بسیاری از جهانیان را به خود جلب کند، این درحالی است که برنامه ریزی ما این است که در سال 90 دومین و سومین مرکز تجاری جمهوری اسلامی ایران در چین تاسیس شود.

وی اظهار داشت: علاوه بر مراوداتی که ایران و چین به صورت رسمی و ثبت شده با هم به صورت مستقیم دارند، ایران از طریق امارات متحده عربی، افغانستان و پاکستان نیز با چین مراوده تجاری دارد چرا که به دلیل تحریم، ایران مراودات تجاری بیش از 16 میلیارد دلاری با امارات دارد که از این رقم، 7 میلیارد دلار مربوط به چین از طریق امارات است.

عسگراولادی گفت: همچنین چین از سه نقطه در مرز پاکستان با خود با این کشور مراوده تجاری دارد که به نظر می رسد بسیاری از کالاهای ایرانی نیز از این طریق وارد خاک چین می شود، بر این اساس تصور می شود که ایران در حد 37 میلیارد دلار با چین مراوده تجاری دارد.

وی ادامه داد: ایران قصد دارد تا در قالب برنامه پنجم توسعه مبادله خود را با چین از مرز 50 میلیارد دلار عبور دهد ضمن اینکه برنامه ریزی ها بر این است که تا افق 1404 حجم مبادلات تجاری دو کشور به مرز 80 تا 100 میلیارد دلار برسد.

به گفته عسگراولادی، ایران در رابطه با تجارت با چین پروژه سرمایه گذاری های مشترک را در دستور کار قرار داده است و دیگر تلاش نمی کند تا خرید و فروش کالا را در دستور کار داشته باشد.

وی ادامه داد: از 14 سال قبل تاکنون همواره واردات ایران از چین در مقایسه با صادرات آن روند نزولی داشته است این درحالی است که از 14 سال قبل معدل صادرات ایران به چین از کل تجارت دو کشور، 55 درصد را به خود اختصاص می داده است و 45 درصد تنها مربوط به واردات ایران از چین بوده است.

عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران گفت: بر طبق آمار گمرک، چین اولین شریک تجاری ایران برای صادرات کالا در دنیا است.

عسگراولادی در مورد ارز مورد استفاده در مبادلات ایران نیز خاطرنشان کرد: هم اکنون مبادلات تجاری ایران و چین با چهار نوع ارز دلار، یورو، ین ژاپن و یوان چین صورت می گیرد؛ البته بخش کوچکی از تبادلات با ارزهای ترکیه و مالزی صورت می گیرد. در این راستا مقدمات استفاده از یوان در معاملات دو کشور در حال انجام است، البته دو اشکال عمده دارد که باید رفع شود.

وی گفت: هم اکنون تنها 100 میلیون دلار از مبادلات 30 میلیون دلاری ایران و چین را کالاهای مصرفی تشکیل می دهد و بیشتر واردات شامل ماشین آلات و کالاهای واسطه ای و سرمایه ای است.

عسگراولادی همچنین به برگزاری جشن ده سالگی اتاق ایران و چین اشاره کرد و گفت: امیدواریم رشد و توسعه بیشتری را در مبادلات تجاری دو کشور شاهد باشیم.

وی همچنین در مورد برگزاری انتخابات پیش روی اتاقهای بازرگانی سراسر کشور خواستار حضور و مشارکت حداکثری دارندگان کارت بازرگانی و تجار شد و گفت: این دوره از انتخابات از اهمیت زیادی برخوردار است و باید تجار را تشویق کرد تا در انتخابات شرکت کنند.

عسگراولادی دو اشکال عمده را در زمان برگزاری انتخابات اتاق عنوان کرد و گفت: تاریخ برگزاری انتخابات اتاق 4 اسفندماه تعیین شده است که با توجه به دو تعطیلی قبل و بعد از این تاریخ، احتمال مسافرت بسیاری از دارندگان کارت بازرگانی وجود دارد و همین امر مشارکت را تقلیل می دهد، ضمن اینکه این دوره از انتخابات ارایه رای وکالتی ممنوع شده است که این خود اشکال بزرگی است.