کتابخانه دیجیتالی اوقاف در قزوین به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین همزمان با هفتمین روز از دهه مبارک فجر بهره برداری از کتابخانه دیجیتالی مسجد مولا وردیخان قزوین آغاز شد.

این کتابخانه با 200 مترمربع مساحت و هزار و 500 عضو دارای پنج هزار جلد کتاب است.

محمود مولاوردیخان متولی موقوفات مولاوردیخان شهرستان قزوین در مراسم افتتاح این کتابخانه گفت: برای راه اندازی این کتابخانه360 میلیون ریال از محل موقوفات هزینه شده و تجهیزات کتابخانه را نیز کانون مساجد استان تامین کرده است.

با افتتاح این کتابخانه دیجیتالی امسال ثبت نام از داوطلبان عضویت به صورت نرم افزاری انجام خواهد شد.

حسن ربیعی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه کشورهمچنین از مسجد مولاوردیخان قزوین که به تازگی عملیات بازسازی و نوسازی آن به پایان رسیده است بازدید کرد.

تعمیرات اساسی مسجد مولاوردیخان قزوین شامل بازسازی ستون ها و کاشیکاری و تجدید بنا دومیلیارد ریال هزینه داشته است.

همچنین بهره برداری از شش واحد مسکونی موقوفات محمد خزائه و مولاوریخان آغاز شد.

ساخت این واحدها که هر کدام 55 مترمربع زیربنا دارد سه میلیارد و 600 میلیون ریال هزینه داشته در اختیار زوجهای جوان کم درآمد قرار خواهد گرفت.

در این مجموعه 9 واحد دیگر در دست ساخت است که تا سال آینده به مرحله بهره برداری خواهد رسید.

کلنگ ساخت مجموعه مسکونی کارکنان اوقاف قزوین هم در مراسمی با حضور رئیس روابط عمومی و امور بین الملل سازمان اوقاف و امور خیریه کشور و مدیرکل اوقاف استان به زمین زده شد.

این واحدها در زمینی به مساحت 13هکتار در شهرک عارف قزوین احداث خواهد شد.