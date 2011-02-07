کارخانه تولید آسفالت گرم جاسک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در جاسک، گل محمد بامری عصر دوشنبه در مراسم بهره برداری از کارخانه طرح تولید آسفالت گرم جاسک با اشاره به اینکه شهرستان جاسک ازشهرستانهای در حال توسعه است گفت: از آنجایی که این کارخانه موجب توسعه وتسهیل زیرساختهای راه می شود ازاهمیت ویژه ای برخوردار است.

بامری افزود: کارخانه تولید آسفالت گرم به منظور مرتفع ساختن نیاز آسفالت دراین شهرستان در دهه فجر سال جاری افتتاح شد.

وی با اشاره به میزان اشتغالزایی این کارخانه گفت: در این کارخانه تعداد 9 نفر به صورت مستقیم و شش نفر به صورت غیر مستقیم فعالیت می کنند.

این کارخانه در زمینی به مساحت 1.5 هکتار با ظرفیت تولید سالانه 500 هزار تن آسفالت تسهیلات از محل بنگاههای زود بازده اقتصادی احداث شده است.

کارخانه تولید آسفالت گرم شهرستان جاسکمصالح مورد نیاز جهت تولید را از واحدهای داخلی شهرستان جاسک، یک معدن مخلوط رودخانه ایوهمچنین از طریق دفتر فنی استانداری تهیه می کند.

قیمت هر تن آسفالت در این کارخانه با توجه به تغییر قیمت گازوئیل و طبق بررسی صورت گرفته جهت پخت مصالح و گرم کردن قیر نیاز به 10 لیتر گازوئیل دارد به همین دلیل قیمت فروش آسفالت از 45 هزار تومان به هر تن 50 هزار تومان تغییر نموده است.

اعتبارهزینه شده این پروژه 700 میلیون تومان است که 320 میلیون تومان آن ازطریق تسهیلات بانکی و 680 میلیون تومان سهم آورده سرمایه گذار تامین شده است.