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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۹

10هزار متر مربع به فضای کتابخانه های آستان قدس افزوده می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: تا پایان سال بیش از 10 هزار متر مربع به فضای فرهنگی و مطالعاتی سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی، افزوده می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، مدیر کل کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی ظهر امروز، با بیان این مطلب گفت: در راستای توسعه فضاهای مطالعاتی و دسترس پذیری به منابع مکتوب و الکترونیکی تا پایان سال، 8 کتابخانه به کتابخانه های سازمان افزوده می شود.

محمدهادی زاهدی خاطر نشان کرد: از ابتدای سال تا کنون کتابخانه تخصصی علوم قرآن و حدیث، کتابخانه تخصصی اهل بیت (ع)، کتابخانه و مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) قوچان، کتابخانه و مجتمع فرهنگی امام رضا (ع) درگز افتتاح شده که در مجموع بیش از 6000 متر مربع به فضاهای فرهنگی و مطالعاتی کتابخانه های آستان قدس رضوی، افزوده شده است.

وی تصریح کرد: افتتاح کتابخانه تخصصی ادبیات، کتابخانه تخصصی مطبوعات، کتابخانه جامع الکترونیکی، کتابخانه و فرهنگسرای بزرگ امام رضا (ع) سرخس و همچنین توسعه کتابخانه آیت الله جلیلی کرمانشاه از برنامه های سازمان در راستای چشم انداز 20 ساله سازمان می باشد که تا پایان سال به بهره برداری خواهد رسید و بر اساس آن فضاهای فرهنگی و مطالعاتی سازمان، تا پایان سال به بیش از ده هزار متر، افزایش خواهد یافت.

سازمان کتابخانه ها، موزه ها و مرکز اسناد آستان قدس رضوی علاوه بر کتابخانه مرکزی با 28 هزار و 800 متر مربع فضای فرهنگی، مطالعاتی دارای 46 کتابخانه تخصصی و عمومی وابسته در داخل و یک کتابخانه در خارج از کشور است که روزانه بیش از بیست هزار نفر از خدمات این کتابخانه ها استفاده می کنند.

کد مطلب 1248208

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