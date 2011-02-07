به گزارش خبرگزاری مهر، محسن یگانه‌کاری مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان در آستانه برگزاری نمایشگاه با اعلام این خبر گفت: این نمایشگاه با سیاستگذاری متفاوتی نسبت به برگزاری سایر نمایشگاه ها روبرو است و ایجاد فضای رقابت کیفی میان ناشران از طریق راه اندازی بخش فروش متمرکز کتاب یکی از رخدادهای مؤ ثر نمایشگاه امسال است.

وی گفت: در این شرایط کتب کودک و نوجوان با موضوعات یکسان از ناشران مختلف در کنار یکدیگر در بخش فروشی متمرکز عرضه خواهد شد و این فرصت را به مخاطب می دهد تا بهترین گزینه را انتخاب کند. در این بخش کتاب ها بر اساس گروه سنی طبفه بندی شده و به آسانی دسترسی است.

یگانه‌کاری گفت: در این نمایشگاه قوی ترین ناشران کتاب و نوجوان بیش از 8000 عنوان کتاب، محصولات فرهنگی ،آموزشی و کمک آموزشی، محصولات صوتی و تصویری و چند رسانه ای خود را در فضایی بالغ بر 1500 متر مربع در معرض دید مخاطب خود یعنی گروه سنی کودک و نوجوان قرار می‌دهند.

مدیر اجرایی انجمن فرهنگی ناشران کتاب کودک و نوجوان افزود: در بخش فروش متمرکز، علاوه بر فروش کتاب های تازه منتشر شده و به روز شامل کتابهای چاپ اول یا تجدید چاپ جدید، دو بخش دیگر شامل عرضه کتاب‌های حراج و کتاب های ارزان را نیز در اختیار داریم.

وی گفت: در این دو بخش کتاب های کودک و نوجوان با چاپ قبل از سال 1380 با تخفیف تا حدود 50 درصد و در بخش کتاب های ارزان بعد از سال 1380 اگر تجدید چاپ شده باشند چاپ جدید آنها درصورت وجود در بازار، عرضه خواهد شد.

وی در پایان از وزارت آموزش و پرورش ، ادارات مختلف آموزش و پرورش در شهرستانها و مدارس سراسر کشور خواست تا با برقراری ارتباط با دبیرخانه این نمایشگاه شرایطی فراهم آورند تا دانش آموزان مقاطع مختلف پیش دبستانی، دبستان، راهنمایی و دبیرستان ضمن بازدید از نمایشگاه از تخفیف وی‍ژه مخصوص مدارس برای خرید کتاب،نرم افزار و بسته های فرهنگی عرضه شده برخوردار شوند.

ساعت بازدید از این نمایشگاه از ساعت 9 الی 19 است .