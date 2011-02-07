نظام جامع یکپارچه حمایت از کودکان خیابانی و بی سرپرست تشکیل شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، عفت شریعتی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به اینکه، ارگان هایی همچون بهزیستی، آموزش و پرورش و فرهنگ و ارشاد اسلامی نقش بسزایی در کاهش این معضل اجتماعی دارند، افزود: سازمان ها و موسسات غیردولتی با ایجاد سرپناه و کار برای کودکان خیابانی، نقش پر رنگی در کمک به سازمان های دولتی ایفا می کنند.

وی اضافه کرد: مجلس شورای اسلامی در لایحه پنجم توسعه، برای تقویت سازمان بهزیستی و موسسات وابسته به منظور حمایت از کودکان بی سرپرست و خیابانی، پیش بینی های لازم را انجام داده است.

شریعتی با بیان اینکه مشکلات اجتماعی و عوامل اقتصادی همچون فقر، بی عدالتی، فاصله طبقاتی اجتماعی و بیکاری از مهم ترین عوامل بوجود آمدن پدیده کودکان خیابانی است، خاطر نشان کرد: کاهش تمرکز به کلان شهرها و توجه بیشتر به روستاها که بیشتر کودکان خیابانی از این مناطق به وجود می آیند، می تواند در کاهش پدیده کودکان خیابانی، مؤثر باشد.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی، با اشاره به برگزاری نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه توسط موسسه گلستان علی (ع) اظهار داشت: اثر بخشی برگزاری این چنین جشنواره های می تواند بیداری جامعه را در قبال این معضل اجتماعی در پی داشته باشد.

شریعتی یادآور شد: این جشنواره باید به گونه ای برگزار شود که عزت نفس کودکان حفظ و به بیداری وجدان های آگاه، ختم شود.

یادآور می شود نخستین جشنواره سراسری عکس گلستانه توسط موسسه گلستان علی (ع) و با حضور عکاسانی از سراسر کشور اسفند ماه سال جاری در مشهد برگزار می شود.