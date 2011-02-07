300 کیلومتراز سواحل خزر برای پرورش ماهی در قفس مناسب است

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این قابلیت نیز وجود دارد که در هر دوره دو ساله در گیلان 200 هزار تن فیل ماهی و ماهی آزاد به ارزش 10 هزار میلیارد ریال تولید شود.

وی با اشاره به مصوبه دولت برای ایجاد 100 هزار فرصت شغلی در گیلان اظهارداشت: با اجرای این طرح می توان برای 80 هزار نفر بطور مستقیم و غیرمستقیم شغل ایجاد کرد.

استاندار گیلان گفت: ایجاد اشتغال برای جوانان تحصیلکرده، انتقال دانش بومی مربوط به این طرح به دیگر کشورهای منطقه، تأمین پروتئین مورد نیاز مردم، کاهش صید غیر مجاز با بکارگیری صیادان در اجرای این طرح، تنوع بخشی به آبزیان پرورشی، بی نیازی به خشکی، محدود نبودن منابع آبی و پایین بودن شیوع بیماری در محیط های دریایی از مزیتهای طرح پرورش ماهی در قفس است.

وی با تأکید براینکه دریای خزر به مزرعه بزرگ پرورش ماهی تبدیل خواهد شد، افزود: متاسفانه در طول تاریخ بهره مناسب از دریا برده نشده وسهم واقعی را کشوری از خزر بدست خواهد آورد که بهتر بتواند از مواهب این دریا بهره بگیرد.

قهرمانی چابک با اشاره به سختی کار صیادان گفت: در سفر هیئت دولت به گیلان برای شیلات مصوبات خوبی به تصویب رسیده است زیرا شیلات موهبت بزرگی برای استان است.

وی ادامه داد: اختصاص تسهیلات بانکی یارانه دار با هدف ایجاد مراکز تکثیر و پرورش ماهیان خاویاری، اختصاص 15 میلیارد ریال برای رها سازی بچه ماهی خاویاری در آببندانها اجرای طرح پایلوت پرورش ماهی در قفس در دریای خزر، اختصاص دو میلیارد ریال برای رها سازی کپور ماهیان در تالاب بندرانزلی، اختصاص هشت میلیارد ریال به منظور تکمیل بانک تاسماهیان، اختصاص 12 میلیارد ریال برای ساخت و بهره برداری ایستگاه تحقیقات کاربردی و کشف تلفیقی آبزیان و اختصاص پنج میلیارد ریال برای پرورش بازار ماهی سفید از جمله این مصوبات است.