به گزارش خبرگزاری مهر، محمدجعفر محمدزاده در متن حکم اکرامی‌فر آورده است: تامل در نقش فرهنگ آفرینی مطبوعات، توفیق نگارش فصلی درخشان از دیوان فضیلت و فرهنگ اسلامی و ایرانی را ارزانی اصحاب رسانه می‌خواهد و توسعه کیفی مطبوعات کشور هم اقتضا دارد که نشریات زبده و اثرگذار فرهنگی و ادبی پشتیبانی شوند، صفحات فرهنگ و هنر مطبوعات رونق گیرند و دامنه مراوده و ارتباط رسانه‌ها با اصحاب فکر و فرهنگ و هنر گسترش یابد.

وی از این شاعر انقلاب و اهل بیت (س) خواسته است علاوه بر مشاوره فرهنگی در حیطه عام، از طریق هم اندیشی‌های مستمر و منظم با متولیان فرهنگی روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها و نیز هنرمندان و ادیبان عرصه رسانه، خصیصه فرهنگ سازی را که لازمه حق جویی و آگاهی بخشی مطبوعات است، عمق و غنا بخشد.