مدارس ایرانی خارج از کشور دفاتر خبری خبرگزاری پانا می شوند

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرعامل خبرگزاری دانش آموزی ایران پانا گفت: با توجه به اینکه خبرگزاری پانا به دنبال افزایش سطح فعالیتهای خبری خود در سطح بین المللی است، مدارس ایرانی خارج از کشور تبدیل به دفاتر خبری این خبرگزاری خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، ارشاد استعدادی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه همایش بزرگ تشکلهای دانش آموزی استان بوشهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: هم اکنون در حدود 100کشور مدارس ایرانی وجود دارد که می توانند محل خوبی برای فعالیت خبری این خبرگزاری باشند.

وی اظهار داشت: در همین زمینه مرکز امور بین الملل وزارت آموزش و پرورش مکاتباتی با وزارت امور خارجه داشته است که امیدواریم زمینه فعالیت این خبرگزاری در این کشورها فراهم شود.

مشاور وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه خبرگزاری پانا هیچگونه گرایش سیاسی و حزبی ندارد، گفت: این سازمان براساس وظیفه معلمی که دارد دانش آموزان را به عنوان خبرنگارانی بصیر بدون هیچگونه گرایش سیاسی و حزبی براساس عشق و علاقه به حرفه خبرنگاری تربیت می کند.

وی از اعزام 20 دانش آموز خبرنگار برتر سطح کشور به حج عمره جهت پوشش خبری حج عمره دانش آموزی امسال خبر داد و گفت: در کنار اعزام این تعداد خبرنگار دانش آموز، چهار نفر از سرپرستان دفاتر استانی و دو نفر از حوزه ستادی پانا به این سفر معنوی اعزام می شوند.

