یادداشت تفاهم همکاری آموزشی و پژوهشی میان ایران و نیجر به امضا رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، در این یادداشت تفاهم ضمن علاقمندی طرفین به گسترش و توسعه روابط آموزشی و فناوری در چارچوب قوانین و مقررات به همکاری مستقیم بین دانشگاهها، موسسه های آموزش عالی و تحقیقاتی دو کشور تاکید شد.

در این یادداشت تفاهم به مواردی از قبیل تبادل اساتید و پژوهشگران برای پروژه های پژوهشی و آموزشی مشترک، تبادل دانشجو براساس توافق دوجانبه و تلاش در اعطای بورس تحصیلی براساس برنامه های پیشنهادی دو کشور اشاره شده است.

در بخش دیگری از این تفاهم نامه، طرفین موافقت خود را برای اجرای پروژه های مشترک در زمینه های پژوهش در امور کشاورزی و فناوری مواد غذایی، علوم مربوط به زمین شناسی و نفت، فناوری اطلاع رسانی و مخابرات علوم پایه، فناوری های زیستی، انرژی، محیط زیست، فناوری های صنعتی، توسعه پایدار، علوم و فناوری های نوین، علوم هسته ای اعلام کردند.

همچنین در این تفاهم نامه جمهوری اسلامی ایران و جمهوری نیجر ضمن اعلام حمایت از همکاری در زمینه رشته های فنی و حرفه ای، برای ایجاد و تقویت کرسی های زبان و فرهنگ دو کشور و اسلام شناسی در دانشگاههای یکدیگر، بر اعزام استاد و پذیرش دانشجو در این زمینه ها تاکید کردند.

کمیته کارشناسی مشترک در زمینه همکاری های علمی و فناوری به منظور بررسی وضعیت و تعیین برنامه همکاری، پیگیری، نظارت و ارزیابی نتایج کار تشکیل شود.