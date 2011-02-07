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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۴

حریری عنوان کرد:

تجارت ایران و چین به مرز 30 میلیارد دلار رسید

تجارت ایران و چین به مرز 30 میلیارد دلار رسید

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: تجارت ایران و چین به مرز 30 میلیون دلار رسید.

به گزارش خبرنگار مهر، مجیدرضا حریری عصر امروز در یک نشست خبری با اشاره به برگزاری جشن دهمین سالگرد تاسیس اتاق مشترک ایران و چین گفت: هم اکنون اتاق ایران و چین سرویس مطلوبی را به اعضای خود می دهد و امید می رود که در دهه دوم فعالیت این اتاق، بتوان بر اساس سند راهبردی مشخص و چشم انداز حرکت کرد و سرعت را بالا برد.

نایب رئیس اتاق مشترک ایران و چین از روابط اقتصادی دو کشور در ده سال قبل یاد کرد و افزود: ده سال قبل مراودات تجاری ایران و چین 2.8 میلیارد دلار بود در حالیکه هم اکنون این رقم به 30 میلیارد دلار رسیده است.

همچنین چنگیزی، خزانه دار اتاق مشترک ایران و چین نیز گفت: از 5 سال گذشته وضعیت بانکی در مراودات ایران و چین نسبت به سایر کشورها بهبود یافته است و تلاش می شود که تجار مراودات تجاری خود را با کمترین مشکل انجام دهند.

وی تصریح کرد: اعتقاد ما بر این است که اگر حجم سرمایه گذاری خارجی بیش از آنچه بود که هم اکنون صورت می گیرد، بدون شک دچار تحریم نمی شدیم. بر همین اساس هم اتاق مشترک ایران و چین توسعه سرمایه گذاری های مشترک را در دستور کار قرار داده است.

کد مطلب 1248223

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