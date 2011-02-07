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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۲۸

چهاردهمین روز قیام ملت مصر-3

هیکل: رژیم مبارک از ملت انتقام می گیرد / آغاز تظاهرات در اسکندریه و الغربیه

هیکل: رژیم مبارک از ملت انتقام می گیرد / آغاز تظاهرات در اسکندریه و الغربیه

اظهارات یک اندیشمند مصری درباره انتقامجویی رژیم دیکتاتوری مبارک از مردم این کشور و آغاز تظاهرات معترضین در اسکندریه و الغربیه از آخرین تحولات مربوط به قیام ملت مصر به شمار می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد حسن الهیکل نویسنده و اندیشمند سیاسی مصر در گفتگو با شبکه تلویزیونی الجزیره اظهار داشت : حکومت مصر به دنبال انتقام گیری از ملت است.

وی افزود: ما در برابر حکومتی قرار داریم که نمی خواهد کناره گیری کند و تنها برای گمراه کردن افکار عمومی تلاش می کند.

این اندیشمند در ادامه گفت : کناره گیری حسنی مبارک از حکومت مهمترین راهکار خروج از بحران کنونی مصر است که باید بدون وقت کشی در اسرع وقت صورت گیرد.

وی در بخش دیگر سخنان خود خاطرنشان کرد: انقلاب جوانان مصر روح ملی را به جامعه مصر بازگرداند و به مثابه زلزله ای بود که رژیم دیکتاتوری 30 ساله مبارک را به لرزه درآورد.

هیکل ضمن قدردانی از شهروندان مصر به خاطر تظاهرات 7 میلیونی در روز سه شنبه درباره تلاشهای وحشیانه برای ضربه زدن به این انقلاب هشدار داد.

الجزیره همچنین گزارش داد که هم اکنون علاوه بر قاهره، اسکندریه و الغربیه نیز شاهد تظاهرات گسترده مردمی است.

حاضران در تظاهرات در چهاردهمین روز انتفاضه مصر همچنان خواهان سرنگونی رژیم دیکتاتوری حسنی مبارک هستند و اعلام کرده اند که تا زمان تحقق این مهم به اعتراضات خود ادامه خواهند داد.

کد مطلب 1248225

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