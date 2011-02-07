به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در آستانه‌ فرارسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیه‌ای از عموم ملّت شهیدپرور و همیشه در صحنه‌ ایران اسلامی خواست تا با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی سراسری روز جمعه 22/11/1389 یوم الله بیست و دوم بهمن، ضمن تجدید بیعتی دوباره با انقلاب اسلامی و نظام اسلامی برخاسته از آرمانهای والای امام و شهدا بار دیگر همبستگی و عشق به ارزشهای الهی را در مقابل دیدگان حیرت زده جهانیان به نمایش گذارند.



در این اطلاعیه آمده است: "22 بهمن " روز وحدت ملّی مردم ایران و مظهر وفاق، اقتدار ملّی تمامی گروهها، احزاب، جمعیتها و تشکلهای وفادار به اسلام و آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی است.

این اطلاغیه می افزاید: مردم غیور و هوشیار ایران اسلامی با حضور پرشور و آگاهانه خود در گردهمایی باشکوه سالگرد غلبه ایمان بر کفر، پس از سی و دو سال بار دیگر صفحه خلق حماسه بیادماندنی و وزین دیگری را در تاریخ سراسر افتخار ایران اسلامی رقم خواهند زد.22 بهمن به عنوان نماد همدلی عمومی و وحدت ملّی مردم ایران اسلامی با حضور همه جانبه اقشار، اصناف و آحاد مختلف مردم تمامی نقشه‌های شوم استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جنایتکار و اسرائیل غاصب و تلاش مذبوحانه برای صلابت‌‌‌شکنی و یاس آفرینی و وابستگان آنان را نقش بر آب خواهد ساخت.



در ادامه این اطلاعیه آمده است: امروز که انعکاس طنین فریادهای ضد ظلم و استکبارستیزانه و آزادیخواه ملت قهرمان ایران در بهمن تاریخی 57 از سوی ملتهای مسلمان منطقه به گوش می‌رسد و گستره موج بیداری اسلامی به اقصی نقاط عالم رسیده است مسئولیت ملت مسلمان و انقلابی ایران در پاسداشت گوهر ارزشمند انقلاب اسلامی، این ودیعه الهی سنگینتر از قبل شده است.



شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در این اطلاعیه از تمامی گروههای مختلف مردمی، جمعیتهای مختلف سیاسی و گرایشهای وفادار به انقلاب اسلامی خواست تا با بینش دینی و بصیرت سیاسی، لحظه‌شناسی و درک زمان و با حضوری آگاهانه و انقلابی بار دیگر عزم و اراده، عزت و شرف، استقلال و آزادی ملت ایران را در پرتو جمهوری اسلامی ایران به منصه‌ ظهور برساند و با تجدید میثاق با آرمانهای امام راحل و شهیدان انقلاب ضمن زنده نگه داشتن یاد و خاطره آنان و حمایت از خواسته‌های به حق مردم آزادیخواه کشورهای مصر و تونس و سایر نهضتهای آزادیبخش با مقام معظم رهبری(مدظله‌العالی) این رکن رکین و پایه اساسی نظام اسلامی پیمانی تازه ببندند.