به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در آستانه فرارسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای از عموم ملّت شهیدپرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی خواست تا با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی سراسری روز جمعه 22/11/1389 یوم الله بیست و دوم بهمن، ضمن تجدید بیعتی دوباره با انقلاب اسلامی و نظام اسلامی برخاسته از آرمانهای والای امام و شهدا بار دیگر همبستگی و عشق به ارزشهای الهی را در مقابل دیدگان حیرت زده جهانیان به نمایش گذارند.
در این اطلاعیه آمده است: "22 بهمن " روز وحدت ملّی مردم ایران و مظهر وفاق، اقتدار ملّی تمامی گروهها، احزاب، جمعیتها و تشکلهای وفادار به اسلام و آرمانهای مقدس انقلاب اسلامی است.
در اطلاعیه ای عنوان شد/
دعوتشورای هماهنگی تبلیغاتاسلامی ازمردم جهت حضور درراهپیمایی 22 بهمن
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی با صدور اطلاعیهای از عموم ملّت شهیدپرور خواست تا با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی یوم الله 22 بهمن بار دیگر همبستگی و عشق به ارزشهای الهی را در مقابل دیدگان حیرت زده جهانیان به نمایش گذارند.
به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی و ستاد مرکزی دهه فجر انقلاب اسلامی در آستانه فرارسیدن سی و دومین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی با صدور اطلاعیهای از عموم ملّت شهیدپرور و همیشه در صحنه ایران اسلامی خواست تا با حضور پرشور و حماسی خود در راهپیمایی سراسری روز جمعه 22/11/1389 یوم الله بیست و دوم بهمن، ضمن تجدید بیعتی دوباره با انقلاب اسلامی و نظام اسلامی برخاسته از آرمانهای والای امام و شهدا بار دیگر همبستگی و عشق به ارزشهای الهی را در مقابل دیدگان حیرت زده جهانیان به نمایش گذارند.
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