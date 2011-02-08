به گزارش خبرنگار مهر با افزایش تعداد اتومبیل در شهرهای بزرگ به خصوص در تهران، ضرورت دارا بودن پارکینگ برای تمام افراد بیشتر شد و امروزه این موضوع به یکی از اجزاء جدایی ناپذیر آپارتمانهای جدید تبدیل شده است.

در ابتدا که آپارتمان سازی با شتاب زیادی در شهر تهران رونق می گرفت، برخی از مالکان از ساخت پارکینگ غافل بودند اما برخی دیگر توانستند با ساخت پارکینگ برای هر واحد مسکونی، هر متر مربع از آپارتمانهای خود را با قیمت بیشتری به فروش برسانند.

با افزایش تعداد اتومبیلها در هر خانواده امروزه ساخت پارکینگها به جایی رسیده است که در برخی از مناطق تهران، واحدهایی با کمتر از 2 پارکینگ ساخته نمی شوند.

یکی از مشاوران املاک در شهر تهران در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ساخت پارکینگ به ازای هر واحد مسکونی در تهران اجباری شده است، گفت: شهرداری به واحدهای بدون پارکینگ پایان کار نمی دهد؛ بنابراین همه آپارتمانها باید پارکینگ داشته باشند.

نقش پارکینگ در قیمت آپارتمان

این فعال بازار مسکن، تعداد پارکینگ را یکی از عوامل موثر بر فروش واحدهای مسکونی دانست و افزود: گاهی برخی از سازنده ها با دریافت اجازه ساخت یک طبقه بیشتر از شهرداری تهران، تعداد پارکینگ های هر واحد را به 3 پارکینگ هم می رسانند.

باوجودیکه این اقدام باعث افزایش هزینه ساخت وساز برای مالک می شود اما فروش بهتر واحدهای مسکونی و تمایل مردم مناطق مختلف به تعداد پارکینگ ها مواردی هستند که سازنده ها را به پرداخت این هزینه ها تشویق می کنند.

یکی از موارد تاثیرگذار در تعداد ساخت پارکینگ، محله و منطقه ملکی است که سازنده در آن اقدام به ساخت وساز می کند زیرا در برخی از مناطق شهر تهران، خریداران به تعداد پارکینگ ها بسیار اهمیت می دهند و اصولا آپارتمانی با یک پارکینگ در این مناطق به فروش نمی رسد.

بلوار 24 متری در منطقه سعادت آباد یکی از این مناطق است که آپارتمانها در این منطقه بین 4 میلیون و 500 هزار تومان تا 5 میلیون تومان به فروش می رسد که تعداد بیش از 2 پارکینگ برای هر واحد مسکونی از ضروریات واحدهای مسکونی این منطقه است.

در واقع آپارتمانهایی که یک پارکینگ داشته باشند در این محدوده به فروش نمی رسند که این شرایط برای دیگر نقاط شمال شهر تهران هم صادق است.

مشاوران املاک تایید می کنند که در محدوده های شمالی تهران تعداد پارکینگها تاثیر زیادی در قیمت هر مترمربع واحد مسکونی ندارد، زیرا از ملزومات آن محسوب می شود اما در مناطق متوسط شهر مانند شهر آرا، گیشا، تهرانپارس و دیگر محله ها داشتن 2 پارکینگ برای هر آپارتمان می تواند قیمت هر متر مربع آن را به تناسب منطقه 20 تا 100 هزار تومان افزایش دهد.

اما در منطقه جنوبی تهران به دلیل اینکه اغلب خانواده ها حداکثر یک ماشین دارند، موردی با چندین پارکینگ از سوی بساز و بفروش ها ساخته نمی شود.