11 طرح عمرانی خدماتی در استان قزوین افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در مراسمی با حضور احمدعجم استاندار قزوین، امیر طاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی و مسئولان محلی 11 طرح عمرانی با اعتباری بالغ بر 100 میلیارد ریال روز دوشنبه در شهرستان تاکستان افتتاح شد.

واحد تولید کشمش کیمیاتاک با تولید سه هزار تن محصول با 20 میلیارد ریال اعتبار در زمینی به مساحت هفت هزار متر مربع، ساختمان اداری، فروشگاه تعاونی مصرف و اورژانس سرپایی بیمارستان تامین اجتماعی شهرستان تاکستان با سه میلیارد و 760 میلیون ریال اعتبار، آغاز عملیات بازسازی و نوسازی دبستان 15 کلاسه دانش و اندیشه با 11 میلیارد ریال، فاز سوم طرح توسعه دانشگاه پیام نور تاکستان شامل سالن آمفی تئاتر، سالن مطالعه، کلاس آموزشی، در دو طبقه با 12 میلیارد ریال از جمله طرحهایی بود که روز دوشنبه افتتاح شد.

همچنین مخزن سه هزار مترمکعبی شهرک صنعتی حیدریه با شش میلیارد ریال اعتبار افتتاح شد و به بهره برداری رسید.

با ساخت این مخزن مشکل تامین آب مورد نیاز شهرک صنعتی در دهه های آینده رفع شد.

خوابگاه شبانه روزی دبیرستان دخترانه الزهرا در بخش خرمدشت از دیگر طرحهایی بود که در هفتمین روز از دهه فجر با حضور استاندار و نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی افتتاح شد.

این خوابگاه با یک هزار و 800 مترمربع زیربنا دارای سلف سرویس، نمازخانه و 18 اتاق با ظرفیت اسکان 120 دانش آموز است و برای ساخت آن 11 میلیارد ریال هزینه شده است.

همچنین سالن ورزشی دبیرستان امام حسین(ع)، گازرسانی به روستاهای قرقسین، جهان آباد، یاری آباد و شرکت زرین مفتول تاکستان امروز دوشنبه افتتاح شد.