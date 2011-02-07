به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی فیروزان مدیرعامل و علی‌اصغر محمدخانی معاون فرهنگی شهرکتاب در دیدار با دکتر فتح‌الله مجتبایی درباره‌ چگونگی برگزاری این جایزه بحث و گفتگو کردند و مقرر شد که در آذر هر سال به بهترین پایان‌نامه‌ دکتری در حوزه‌ "ادیان‌ و عرفان" و "ادبیات کلاسیک فارسی" جوایزی اهدا شود.

دانشجویان دوره‌ دکتری که در سال 1389 از پایان‌نامه‌ خود دفاع کرده‌اند، می‌توانند یک نسخه از پایان‌نامه‌ خود را به دبیرخانه‌ این جایزه واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر (بخارست)، نبش کوچه‌ سوم، مرکز فرهنگی شهرکتاب ارسال کنند.

پس از بررسی هیئت داوران که از صاحب‌نظران و استادان رشته‌های ادیان و عرفان و ادبیات فارسی هستند، در آذر 1390 پایان‌نامه‌ برگزیده معرفی و جوایز مادی و معنوی به برگزیده اهدا می‌شود.

مجتبایی که از اعضای پیوسته‌ فرهنگستان زبان و ادب فارسی و دایره‌المعارف بزرگ اسلامی است، چندی پیش در گفتگو با خبرنگار مهر پیشنهاد برگزاری جایزه‌ای را در حوزه‌ فرهنگ و ادب ایران داد.

وی انگیزه خود را از این اقدام تشویق اهل تحقیق به تالیف و ترجمه کتابهای حوزه فرهنگ و تمدن ایران عنوان کرده و ضمن تقبل هزینه‌های این جایزه، در عین حال گفته بود: اگر به هر علت در هر دوره‌ای اثری برگزیده نشود، جایزه به سال بعد موکول می‌شود.

فتح‌الله مجتبایی که اکنون هفتاد و سومین سال عمر خود را سپری می‌کند در طول دوران خدمات فرهنگی خود نزدیک به 200 عنوان کتاب و مقاله و شعر و نقد کتاب به صورت تألیف و ترجمه و تصحیح به زبانهای فارسی و انگلیسی در ایران و خارج از ایران منتشر کرده است. شعر جدید فارسی (ا ج آربری)، چیترا و گزیده اشعار (رابیندرانات تاگور)، بوطیقا ـ هنر شاعری (رساله شعر ارسطو) و گزیده اشعار رابرت فراست از آثار ترجمه‌ای مجتبایی است.