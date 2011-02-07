4300 مرکز درمانی اصفهان با مدیریت درمان تامین اجتماعی ارتباط دارند

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، حسین عطایی ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: بیش از چهار هزار و 300 مرکز درمانی به صورت غیرمستقیم با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان ارتباط دارند.

148 میلیارد هزینه برای درمان بیمه شدگان اصفهان

وی با اشاره به هزینه‌های انجام شده به منظور درمان بیمه شدگان تامین اجتماعی در استان اصفهان، اظهار داشت: تا پایان آذرماه سال جاری، 148 میلیارد و 523 میلیون تومان به منظور درمان بیمه شدگان تأمین اجتماعی این استان هزینه شده است.

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان تصریح کرد: 60 میلیارد و 866 میلیون تومان هزینه حوزه درمان مستقیم و 87 میلیارد و 656 میلیون تومان نیز هزینه بخش درمان غیرمستقیم برآورد شده است.

وی با اشاره به مراکز طرف قرارداد مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: بیش از چهار هزار و 300 مرکز با بخش درمان غیرمستقیم تأمین اجتماعی استان اصفهان دارای قرارداد هستند.

بیش از سه میلیون ویزیت تا پایان آذرماه

عطایی با اشاره به تعداد ویزیت پزشکان عمومی، پزشکان متخصص و دندانپزشکان مراکز درمانی تابع مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان بیان داشت: این تعداد ویزیت تا پایان آذرماه سال جاری به سه میلیون و 371 هزار و 690 مورد رسیده است.

وی ادامه داد: از این تعداد، سهم ویزیت پزشکان عمومی 61.7 درصد، سهم پزشکان متخصص 29.2 درصد و سهم دندانپزشکان 9.1 درصد بوده است.

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان با اشاره به تعداد نسخ سرپایی و صورت‌حسابهای بستری در این استان، گفت: تعداد نسخ سرپایی رسیدگی شده در دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی استان اصفهان از ابتدای سال جاری تا پایان آبان ماه 15 میلیون و 33 هزار و 398 مورد بوده است.

وی تاکید کرد: در این زمینه تعداد صورت‌حسابهای بستری نیز 207 هزار و 488 مورد را شامل شده است.

عطایی با اشاره به تعداد مراکز طرف قرارداد با مدیریت درمان تامین اجتماعی استان اصفهان، افزود: دو هزار و 993 پزشک شامل پزشکان عمومی، فوق تخصص، متخصص و دندانپزشک، 47 بیمارستان، 9 دی‌ کلینیک، 128 پلی کلینیک و درمانگاه، 668 داروخانه، 224 آزمایشگاه، 120 رادیولوژی و سونوگرافی، 151 فیزیوتراپی، سه مرکز MRI و 14 مرکز سی‌تی‌اسکن از مراکز طرف قرارداد دفتر رسیدگی به اسناد پزشکی در دی‌ماه سال 89 هستند.

65 هزار مورد بستری در بیمارستانهای استان اصفهان

وی با اشاره به تعداد بستریهای انجام شده در بیمارستانهای مرتبط با مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان، تصریح کرد: تا پایان آذرماه سال جاری، 65 هزار و 491 بیمار در سه بیمارستان دکتر شریعتی و دکتر غرضی اصفهان و حضرت فاطمه الزهرا (س) شهرستان نجف‌آباد بستری شده‌اند.

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان اضافه کرد: تعداد این بستری شدگان در مقایسه با مدت مشابه سال 88، نزدیک به 7.9 درصد افزایش یافته است.

وی بیان داشت: بخش درمان مستقیم استان اصفهان از نظر تعداد بستری در رتبه دوم کشور قرار گرفت است.

عطایی تاکید کرد: برآوردهای صورت گرفته نشان می‌دهد که سهم بخش بستری درمان مستقیم مدیریت درمان استان اصفهان از مجموع بیماران بستری بخش درمان مستقیم صندوق تامین اجتماعی در سال 88 حدود 8.1 درصد بوده است.

وی همچنین کل هزینه‌های نسخه‌های سرپایی و صورت‌حسابهای بستری را حدود 97 میلیارد و 707 میلیون تومان اعلام کرد و گفت: بخش عمده‌ای از این هزینه به مراکز طرف قرارداد پرداخت شده است.

رتبه دوم ویزیت سرپایی کشور متعلق به اصفهان است

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به تعداد ویزیت سرپایی پزشکان، بخش درمان مستقیم مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان اشاره کرد و افزود: از نظر تعداد ویزیت سرپایی پزشکان، بخش درمان مستقیم مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان پس از مدیریت درمان استان تهران در رتبه دوم کشوری قرار دارد.

وی اظهار داشت: که در صورت تفکیک استان البرز از استان تهران، جایگاه اصفهان به رتبه یک ارتقا خواهد یافت.

عطایی همچنین تصریح کرد: بیش از 30 هزار عمل جراحی در بیمارستانهای تابعه مدیریت درمان تأمین اجتماعی استان اصفهان انجام شده است.

وی بیان داشت: تا پایان آذرماه سال جاری، 32 هزار و 316 عمل جراحی بستری در سه بیمارستان تابع مدیریت درمان تأمین اجتماعی اصفهان انجام شده است.

مدیر درمان اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان تاکید کرد: پنج هزار و 380 مورد از این اعمال، جراحی بزرگ بوده است.