طرح فوریتی طلوع فجر با جدیت در مناطق 22 گانه اجرامی شود

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با سی و دومین سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی، شهرداران، معاونان، مدیران و پرسنل مناطق 22 گانه و نواحی 123 گانه به همراه شورایاران محله های 374 گانه شهر تهران، صبح روز چهارشنبه هفته جاری با حضور در مرقد مطهر حضرت امام خمینی (ره)، با آرمانهای بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی تجدید میثاق خواهند کرد.

همچنین در محله های مختلف شهر تهران نیز برگزاری تورهای گردشگری با محوریت مبداء ظهور مبارزات انقلاب اسلامی، برگزاری شب شعر و خاطره، جام انقلاب اسلامی با برگزاری مسابقات مختلف ورزشی، برپایی نمایشگاههای کتاب و محصولات فرهنگی مرتبط با انقلاب اسلامی، اجرای برنامه های مختلف با موضوعات متمرکز در سطح نواحی شهر تهران نیز در حال برگزاری است که شهروندان می توانند با مراجعه به سرای محلات از آنها بهره مند شوند.

به منظور هویت بخشی به سیمای بصری شهر نیز، نورپردازی برخی از مساجد و میادین شهر تهران با استفاده از لامپهای کم مصرف و همچنین آذین بندی معابر با پارچه های الوان و نصب بنر با مضامین مذهبی و انقلابی از اقدامات اخیر مناطق 22 گانه شهر تهران در این طرح فوریتی به شمار می رود.

آراستگی معابر عمومی شهر، پاکیزه سازی و شستشوی بستر و حاشیه معابر و همچنین مبلمان ها و المان های شهری، حذف نوشته های تبلیغاتی در سطح دیواره های شهر، حذف پوسترهای زائد نصب شده بر بدنه ساختمانها و... ازدیگر اقدامات شهرداری تهران با محوریت نواحی 123 گانه است.

همچنین به منظور برپایی گرامیداشت مراسم یوم الله 22 بهمن، هماهنگی با راهور شهر تهران برای اجرای تمهیدات لازم و پیش بینی مسیرهای جایگزین، پیش بینی وسائل نقلیه عمومی رایگان برای استفاده شهروندان، از دیگر اقدامات مناطق 22 گانه شهر تهران در این طرح فوریتی بوده است.