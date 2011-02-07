به گزارش خبرنگار مهر، حبیب کاشانی در ادامه نشست خبری امروز باشگاه پرسپولیس در پاسخ به یک خبرنگار گفت: یکی از بدی های من این است که زیاد اهل مصاحبه نیستم اما امروز یک مطلب از سایت شما در خصوص مازیار زارع خواندم که در این مطلب آورده بودید یکی از بازیکنان پرسپولیس در محل تمرینات تیمش با یک سگ حضور یافته که قیمت آن چند میلیون تومان است در ضمن مدیر عامل این باشگاه هم حبیب کاشانی است.

وی ادامه داد: ارتباط این دو موضوع را نفهمیدم اینکه بازیکن ما با سگ در محل تمرین حضور یافته به من چه ربطی دارد. بله حرف شما درست است بازیکن تیم پرسپولیس با یک سگ در محل تمرینات حضور یافته و سرپرست تیم فوتبال پرسپولیس که نماینده من در این تیم است به این بازیکن تذکر داده حالا سئوال من این است آیا بنده به عنوان مدیر عامل باشگاه باید جلوی در خانه بازیکنان و محل تمرینات بایستم و ببنیم یک بازیکن با سگ، گربه و ... به محل تمرینات می آید یا خیر؟ کجای این موضوع به من مربوط می شود؟

سرپرست باشگاه پرسپولیس با یادآوری این نکته که یک خبرنگار با قلم خود می تواند به بهشت برود در پاسخ به این پرسش که چرا باشگاه پرسپولیس با علی دایی که گاهی اوقات با اظهار نظرهای خود برای باشگاه حاشیه درست می کند برخورد نمی کند گفت: در باشگاه پرسپولیس هیچ کس مصونیت ندارد من علی دایی، محمود خوردبین و ... همگی عضو خانواده پرسپولیس هستیم و در این خانواده هیچ کس مصونیت ندارد. همین خوردبین که عضو کمیته فنی باشگاه است می‌تواند شهادت دهد که ما یکی از اعضای این کمیته را به علت تاخیر در یکی از نشست ها یک میلیون تومان جریمه کردیم. خود من اگر رفتاری خلاف منافع باشگاه انجام دهم قطعا مصونیتی ندارم و مطابق قوانین باشگاه با من برخورد خواهد شد.

کاشانی خاطرنشان کرد: آقای علی دایی هم اگر حرکتی خلاف منافع باشگاه انجام دهد البته نه به زعم شما بلکه به زعم آیین نامه و مقررات باشگاه قطعا مطابق قانون با او برخورد خواهیم کرد.

وی با تاکید بر اینکه در کمیته فنی این باشگاه مسائل و مشکلات مطرح می شود و اعضا بی جهت از تیم تعریف و تمجید نمی کنند گفت: ما اولین باشگاهی هستیم که کلیه بازیکنان ما اعم از ملی پوش، سرباز و ... از کشور بدون مشکل خارج شده اند در بهترین هتل ها اقامت کرده اند و برای برگزاری تمرینات و دیدارهای دوستانه کوچکترین مشکلاتی بوجود نیامد. با این وجود ما عملکرد تیم را در همین اردوی گذشته مطابق با شاخص های بین المللی مورد ارزیابی قرار دادیم چرا که می خواهیم به سمت و سوی فوتبال حرفه ای حرکت کنیم و برای رسیدن به این نقطه می باید ایرادهای خود را برطرف کنیم.

کاشانی خاطرنشان کرد: فرقی بین من سرپرست باشگاه، سرمربی تیم و دیگران وجود ندارد و گردن ما مقابل قانون از مو هم باریکتر است. اما باید اتفاقی بوقوع بپیوندد که بر اساس آن بخواهیم با افراد مختلف برخورد کنیم.

"گواهی می دهم دایی بحث شخصی ندارد" کاشانی با طرح این موضوع افزود: پیش از یکی از بازیها دیدم علی دایی ناراحت است علت ناراحتیش را جویا شدم که گفت من نام سامان آقازمانی را در فهرست 18 نفره تیم قرار ندادم از آنجایی که شرایط او با یک بازیکن بزرگتر یکسان بود ترجیح دادم آن بازیکن که تجربه بیشتری دارد را در فهرست تیم قرار دهم به همین خاطر ناراحتم که مبادا حقی از آقازمانی جوان ضایع شود.

وی ادامه داد: علی دایی مواظب قیامتش است. او هم مانند من و همه شما خودش را بیشتر ازدیگران دوست دارد. اما به مانند هر سرمربی دیگری منافع باشگاه را در نظر گرفته و سعی می کند از بازیکنانی استفاده کند که شرایط بهتری داشته باشند. چطور می شود بازیکنی که ایده آل باشد از ترکیب تیم کنار بگذارد؟ علی دایی مراقب قبر و قیامتش است و تا امروز ندیده ام که حق کسی را ضایع کند.

کاشانی در خصوص زمان برگزاری دیدار خداحافظی کریم باقری گفت: طبق توافقی که با باقری داشته ایم قرار بود روز 24 دی ماه برای او بازی خداحافظی برگزار کنیم که در این رابطه با باشگاه های اتلتیکو مادرید اسپانیا، استقلال، تیم ملی مونتنگرو و ... مذاکره کردیم اما آقای باقری به دلیل همزمانی اردوی تیم ملی در قطر اعلام کردند زمان برگزاری مسابقه به تاریخی دیگر موکول شود. در همین راستا در تلاش هستیم تا زمان مناسب را برای برگزاری دیدار دوستانه با تیمی خارجی در ایران انتخاب کنیم که در آن بازی که حتما باید در شان کریم باقری و باشگاه پرسپولیس باشد این بازیکن رسما از فوتبال خداحافظی کند.

وی با یادآوری این موضوع که در فوتبال دنیا به فوتبال به عنوان یک صنعت نگاه می شود گفت: یکی از عوامل درآمد ما بهره گیری از اسپانسرهای مالی و این اسپانسرها هم تنها در صورتی با ما همکاری می کنند که مسابقات ما به صورت زنده پخش شود. سال گذشته از 3 هزار و 690 دقیقه پخش زنده دیدارهای پرسپولیس عایدی ما یک میلیارد و یکصد میلیون تومان بوده است که آن را هم سازمان لیگ به طلبکاران باشگاه پرسپولیس پرداخت کرده است. آیا این حرکت در فوتبال حرفه ای قابل قبول است؟ برای ما که می خواهیم به سمت فوتبال حرفه ای حرکت کنیم باشگاه ها باید چگونه تامین درآمد کنند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس خاطرنشان کرد: سال گذشته باشگاه منچستریونایتد قهرمان انگلستان شد و از بابت قهرمانی در این پیکارها به باشگاه 20 میلیون دلار پرداخت کردند ما طی سالهای گذشته 2 قهرمانی در لیگ و جام حذفی به دست آوردیم شاید باور نکنید سال گذشته که قهرمان جام جذفی شدیم آقای سعیدلو در روز فینال 50 میلیون تومان هدیه به ما دادند! آیا این هدیه ما برای قهرمانی در جام حذفی است؟ ما برای شرکت در مسابقات لیگ برتر 220 میلیون تومان حق الورود دادیم خروجی ما و 17 تیم لیگ برتری دیگر چه بوده است؟ باشگاهی که 40 میلیون هوادار دارد و 10 میلیارد تومان در سال هزینه می کند آیا با 50 میلیون تومان هدیه مشکل حل می شود شاید باور نکنید! اما همین قهرمانی در سال گذشته نه تنها برای ما درآمدی نداشت بلکه باعث شد 2 میلیارد به هزینه های باشگاه افزوده شود. چرا که از بابت همین قهرمانی بازیکنان برای امضا و تمدید قرارداد باشگاه رقم های به مراتب بیشتر خواستند.

کاشانی تمامی این مسائل را عنوان کرد تا به این نکته برسد که باشگاه ها به حق پخش تلویزیونی مسابقات لیگ برتر نیاز دارند در این خصوص افزود: در مجمع اخیر فدراسیون فوتبال تمامی اعضا تاکید کردند این حق قانونی باید در اختیار آنها قرار گیرد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در ادامه به تعریف و تمجید از قطبی پرداخت گفت: قطبی نهایت تلاشش را در فوتبال ایران کرد و توان او همین حد بود مطمئن باشید اگر تیم ما قهرمان می شد قطبی هم از این قهرمانی سود می برد درست است تیم ملی نتیجه نگرفت اما قطبی نهایت تلاش خود را به کار گرفته است. من از کارشناسان می خواهم نقدهای منصفانه در مورد تیم ملی داشته باشند و با غرض ورزی از قطبی انتقاد نکنند او مانند من شما و همه محسناتی داشت و معایبی. اگر معایب قطبی را می گویند بهتر است محسناتش را هم بگویند.

وی ادامه داد: اگر قرار باشد کسی در ایران قطبی را بشناسد من از همه قطبی را بهتر می شناسم چرا که در ابتدای ورود این مربی به ایران یک سال با او کار و زندگی کردم. من از دوستانی که در تلویزیون و یا هر جایی دیگر، بلندگو در دستشان است می خواهم که برای طرح انتقاداتشان خدا را در نظر بگیرند.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال خاطرنشان کرد: بازیکن حق ندارد در مورد مربیش اظهار نظر کند کجای دنیا اینچنین است؟ که بازیکنی در مورد مربی اش حرف بزند. این گونه رفتار خلیفه کشی باب کردن است که بازیکنی بیاید در مورد مربی اش هر چه دلش خواست بگوید این رسم ایرانی بودن و مسلمانی بودن نیست.

حبیب کاشانی در خصوص مالیات افشین قطبی که از سوی فدراسیون فوتبال، باشگاه پرسپولیس موظف به پرداخت آن شده است گفت: در سال 87 قراردادی با افشین قطبی امضا شده است که یکی از مفاد آن این بوده که مالیات افشین قطبی باید از سوی باشگاه پرداخت شود. از آنجایی که قرارداد قطبی در هفته چهاردهم لیگ برتر لغو شده یعنی باید تمامی موارد آن قرارداد لغو شود. سازمان تربیت بدنی متاثر از این مسئله طی نامه ای رسما به ما تاکید کرده است که مالیات قرارداد سال 87 قطبی باید از سوی باشگاه پرسپولیس پرداخت نشود ما با این استدلال مالیات سرمربی پیشین باشگاه پرسپولیس را پرداخت نکردیم با این حال تابع قانون هستیم اگر فدراسیون فوتبال و سازمان تربیت بدنی به ما حکم کند قطعا این رقم را پرداخت نخواهیم کرد در غیر این صورت امیدواریم آقای قطبی در سفری که به ایران خواهد داشت مالیات خود را پرداخت کند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس همچنین در خصوص درخواست نلو وینگادا برای مصالحه با باشگاه پرسپولیس جهت پرداخت حق و حقوقش گفت: در سفری که به قطر داشتم آقای ناظمی مدیر برنامه های وینگادا مرا دید و گفت آقای وینگادا می خواهد بازی ایران کره را از نزدیک تماشا کند و به دنبال بلیط این بازی است. مدیر برنامه این مربی پرتغالی همچنین تاکید کرد شما می توانید در حاشیه آن مسابقه با آقای وینگادا صحبت کنید و نظر مثبت ایشان را برای صرفنظر شکایت از باشگاه پرسپولیس جلب کنید. من برای وینگادا و مدیر برنامه هایش بلیط گرفتم اما در زمان برگزاری مسابقه موفق به ملاقات آنها نشدم در عین حال باشگاه پرسپولیس این آمادگی را دارد که به صورت دوستانه این مشکل را برطرف کرده و رضایت این مربی پرتقالی را جلب کند.

کاشانی اظهار داشت: زمانی که ما با کرانچار فسخ قرارداد کردیم مطابق توافق باید این مربی کروات 110 هزار دلار می پرداخت در آن زمان 100 هزار دلار به این مربی کروات پرداخت کردیم و قرار شد 10 هزار دلار باقیمانده در فرصتی دیگر به وی پرداخت شود. کرانچار پس از دریافت این رقم برگه تسویه حساب امضا کرد و از ایران رفت. 5 ماه از آن ماجرا گذشته بود که آقای چلنگر قصد سفر به کرواسی را داشت من در یک پاکت 10 هزار دلار گذاشتم و به چلنگر دادم و گفتم که این را به آقای کرانچار بدهید. کرانچار وقتی که این پول را از چلنگر دریافت کرده بود اشک در چشمانش حلقه زده بود او باور نمی کرد در ایران کسی با او اینچنین رفتار کند. ما ایرانی و مهمتر از همه مسلمان هستیم و نباید با این ایده که کرانچار مسیحی بوده حق او را ضایع می کردیم. ما اگر هم کاری کردیم مطابق قانون و به ازای حق کرانچار بوده است.

عضو هیئت رئیسه فدراسیون فوتبال با یادآوری اینکه پس از شکست تیم ملی مقابل کره جنوبی سعیدلو، کاشانی و کفاشیان در سفارت ایران در قطر از قطبی تقدیر کرده اند این حرکت را حرکتی انسانی از سوی 70 میلیون ایرانی عنوان کرد و گفت: ما نباید در این شکست فقط قطبی را مقصر بدانیم قطعا کسانی که او را سرمربی تیم ملی کردند و از او حمایت کردند حالا که تیم ملی شکست خورده باید پاسخگو باشند.

سرپرست باشگاه پرسپولیس در ادامه به تعریف و تمجید از علی دایی پرداخت و گفت: علی دایی 3 سال در لیگ برتر مربیگری کرده و دو قهرمانی در لیگ و جام حذفی با تیم های سایپا و پرسپولیس به دست آورده است اگر قرار به کارنامه مربیگری باشد او مربی موفقی است و عملکردی قابل قبول در عرصه مربیگری داشته است. به عقیده من عملکرد دایی در کار مربیگری بی بدیل بوده است . دایی در کارش معایبی دارد و البته محسنات آن بیشتر از معایش است. در تمام کشورهای دنیا زمانی که یک ستاره روی به مربیگری می آورد فورا موفق نمی شود مگر اینکه نبوغی در کارش داشته باشد.

کاشانی در ادامه با دفاع از عملکرد پرسپولیس در فصل جاری گفت: هنوز اتفاقی نیفتاده، ما در 3 جام مدعی هستیم گرچه اعتقاد دارم تحمل 8 باخت برای هیچ تیمی به ویژه پرسپولیس جایز نیست اما همانطور که شما می دانید در این فصل تیم های مطرحی چون چلسی، لیورپول و اینتر دچار آفت هایی شده اند که این در فوتبال طبیعی است.

وی با تاکید بر اینکه رقابت در لیگ برتر فوتبال ایران نزدیک شده و اختلاف تیم ها بسیار کم شده است گفت: فوتبال دو قطبی تمام شده است همه تیم ها می آیند مقابل پرسپولیس و استقلال می جنگند تا پیروز شوند فوتبال باشگاهی ما رشد کرده ودیگر هیچ تیمی از پیش بازنده نیست.

سرپرست باشگاه پرسپولیس بودجه این باشگاه در فصل جاری را 10 میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: از این رقم 50 درصد را قرار است سازمان تربیت بدنی متقبل شود و باقیمانده را مجموعه باشگاه تامین کند به هر حال ما از سازمان عقب نیستیم و تا به امروز قریب به 4 میلیارد تومان کسب درآمد کرده ایم.

خبرنگاری از حبیب کاشانی در خصوص طرح تشکیل وزارت وزرش و جوانان پرسید که وی گفت: اگر قرار است ورزش پویا باشد نباید آن را در قالب وزارتخانه تعریف کنیم. اما ظاهرا نمایندگان مردم مصالح مردم و ورزش را در تشکیل وزارتخانه ورزش و جوانان دیده اند. اعتقاد دارم ورزش در قالب وزارتخانه نمی گنجد ورزش پویاست و تامین بودجه آن در قالب ردیف بودجه نمی گنجد. شرایط خاص ورزش می طلبد که حمایت های زیادی از آن به عمل آید که اگر به صورت وزارتخانه اداره شود این حمایت ها عملی نیست. با این حال به نظرات نمایندگان ملت احترام می گذارم و اعتقاد دارم فردی برای وزارت ورزش باید انتخاب شود که تحصیل کرده و دارای سوابق ورزشی باشد و لزوما نباید آن شخص فردی ورزشی باشد.

سرپرست باشگاه پرسپولیس با رد این شایعه که از وی به عنوان وزیر آینده ورزش و جوانان یاد می شود گفت: من به سرپرستی همین باشگاه پرسپولیس که 15 ماه و 6 روز است عهده دار آن هستم راضیم و اگرهمین کار را به نحو احسن انجام دهم کافی است اعتقاد دارم که افراد با کفایتی هستند که می توانند مسئولیت وزارت ورزش را بر عهده گیرند من هم بنای کارم در باشگاه پرسپولیس این است که تا زمان انتخاب هیئت مدیره جدید مسئولیت باشگاه را بر عهده داشته باشم اگر اعضای هیئت مدیره مرا به عنوان مدیر عامل انتخاب کردند که تلاش می کنم زمینه پیشرفت باشگاه را فراهم آورم در غیر این صورت باشگاه را دو دستی به مدیر عامل جدید اهدا خواهم کرد.

وی در خاتمه تصریح کرد: طی یک ماه گذشته 2 بار با آقای احمدی نژاد ملاقات کردم. در این ملاقات ها پیرامون مسائل مختلفی صحبت کردیم اما هیچ کدام مربوط به تعیین سرپرست برای وزارت ورزش و جوانان نبود و ایشان از من نخواسته است که این مسئولیت را بر عهده گیرم.