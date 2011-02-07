نتایج دومین روز مسابقات بوکس انتخابی تیم ملی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، رئیس هیئت بوکس خراسان جنوبی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در دومین روز از بازی ها در وزن 49 کیلوگرم مهدی دخلو از خوزستان وعثمان کریمی از کرمانشاه پیروز میدان بودند.

علی محمد پور افزود: در وزن 52 کیلو گرم مصیب تیموری از کرمانشاه و مسعود کریمی از تهران و در وزن 56 کیلوگرم احسان سپهروندی از قزوین و روح اله اجاق لو از زنجان موفق به شکست حریفان خود شدند.

رئیس هیات بوکس خراسان جنوبی تصریح کرد: در وزن 60 کیلوگرم بهادر کرمی از مرکزی، مجید شیرک از گیلان ، حجت دهقان از لرستان ، یاور سلیمانی از آذربایجان شرقی ، علیرضا طالبی از همدان ، محمد رشیدی از چهار محال و بختیاری ، غلامرضا سوزنی از کرمانشاه و محمد یاری از توابع تهران با پیروزی میدان را ترک کردند.

محمدپور با اشاره به این که ورزشکارن خراسان جنوبی در وزن 62 و 75 کیلوگرم پیروز میدان بود، اظهارداشت: در وزن 66 کیلو گرم وزشکاران تیم های تهران، خراسان رضوی و آذربایجان غربی رینگ بوکس را با پیروزی ترک کردند.

وی افزود: در وزن 91 کیلوگرم امیر بابایی از توابع تهران ، داوود هارونی از خوزستان ، حمید روشندل از کهکیلویه و بویر احمد و مهدی نوروزپور از لرستان حریفان خود را مغلوب کردند.

محمدپور خاطر نشان کرد: در وزن 91+ کیلوگرم علی سلمانی از گیلان ، اشکان شعبانی از فارس ، علی مصلحی از گلستان ، شهریار صیادی از کرمانشاه ، اشکان قنبری از کردستان ، سجاد رحمت آباد ار تهران ، عرفان حیدری از خراسان جنوبی و رضا مراد خانی از لرستان به عنوان نفرات برتر انتخاب شدند.