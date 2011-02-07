نمایشگاه کتاب "فجر" در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در مراسم کشایش این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 120 هزار جلد کتاب در قالب 9 هزار و 500 عنوان تا 30 بهمن به مراجعه کنندگان عرضه می شود.
محمد حسن پور اضافه کرد: در این نمایشگاه 250 ناشر کتابهای چاپ شده را به ارزش 275 میلیون تومان عرضه کرده اند.
وی با بیان اینکه مدارس استان بوشهر جهت حضور دانش آموزان به این نمایشگاه برنامه ریزی کنند، افزود: دانش آموزان با 25 درصد تخفیف می توانند کتابهای ارائه شده در نمایشگاه را خریداری کنند.
حسن پور با بیان اینکه برگزاری این نمایشگاه می تواند در ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان دانش آموزان موثر واقع شود، اظهار داشت: در این نمایشگاه کتابهایی با موضوعات، فرهنگی، تاریخی، مذهبی، سیاسی، اجتماعی، کودک و نوجوان و کمک آموزشی در معرض دید علاقمندان قرار گرفته است.
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