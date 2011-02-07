نمایشگاه کتاب "فجر" در بوشهر گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، معاون پرورشی آموزش و پرورش استان بوشهر بعد از ظهر دوشنبه در مراسم کشایش این نمایشگاه گفت: در این نمایشگاه 120 هزار جلد کتاب در قالب 9 هزار و 500 عنوان تا 30 بهمن به مراجعه کنندگان عرضه می شود .

محمد حسن پور اضافه کرد: در این نمایشگاه 250 ناشر کتابهای چاپ شده را به ارزش 275 میلیون تومان عرضه کرده اند .

وی با بیان اینکه مدارس استان بوشهر جهت حضور دانش آموزان به این نمایشگاه برنامه ریزی کنند، افزود: دانش آموزان با 25 درصد تخفیف می توانند کتابهای ارائه شده در نمایشگاه را خریداری کنند .