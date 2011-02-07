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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در سنقر و کلیایی آغاز شد

جشنواره قرآنی کودک و نوجوان در سنقر و کلیایی آغاز شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: به ‌مناسبت سی و سومین سالگرد پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی جشنواره قرآنی ویژه کودکان و نوجوانان طی مراسمی در سنقر و کلیایی آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، اسمعلی ابراهیمی سرپرست تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی در این مراسم گفت:هدف از برگزاری این جشنواره رشد وشکوفایی استعدادهای قرآنی کودکان ونوجوانان وهمچنین بالابردن سطح معارف وعلوم قرآنی وترویج مبانی و آموزه های قرآنی دربین قشر آینده ساز جامعه است.

وی عناوین این مسابقه را حفظ، مفاهیم، نقاشی، سرود و خوشنویسی با مضامین قرآنی عنوانو اظهار داشت: به نفرات اول تا سوم هر گروه جوائز ارزنده ای اهداء خواهدشد.

ابراهیمی تعداد شرکت کنندگان را 127نفرعنوان و افزود: سهم خواهران شرکت کننده در این جشنوراه 82نفر وسهم برادران 45نفرمی باشد.

این جشنوراه تا فردا ادامه دارد و در پایان نفرات برتر معرفی خواهند شد.

کد مطلب 1248236

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