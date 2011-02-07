نمایش "جدایی نادر از سیمین" وابسته به تصحیح سیستم صدای برج میلاد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، با توجه به اینکه طی چند روز گذشته در سینمای برج میلاد سیستم نمایش باعث گلایه بسیاری از سینماگران شده است، نمایش "جدایی نادر از سیمین" در سینمای برج میلاد به احترام منتقدان و خبرنگاران منوط به تصحیح سیستم صوتی و تصویری سالن برج میلاد است.
طبق برنامه منتشر شده، اولین نمایش فیلم "جدایی نادر از سیمین" چهارشنبه 20 بهمنماه در پردیسهای ملت و آزادی است. این فیلم با بازی لیلا حاتمی، شهاب حسینی، پیمان معادی، ساره بیات، سارینا فرهادی، علی اصغر شهبازی، بابک کریمی، شیرین یزدانبخش، کیمیا حسینی و با حضور مریلا زارعی روایت میشود.
اصغر فرهادی فیلمهای سینمایی "چهارشنبه سوری"، "شهر زیبا"، "رقص در غبار" و "درباره الی" را در کارنامه دارد.
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