والیبال یکی از ورزشهای همگانی اصفهان است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان،هوشنگ عشایری بعدازظهر دو شنبه در جمع پیشکسوتان رشته والیبال افزود: در اصفهان استعدادهای بیشماری نهفته است که با مدیریت مبتنی بر خرد جمعی و با حضور تک تک پیشکسوتان می‌تواند به منصه ظهور بنشیند.

وی خطاب به پیشکسوتان حاضر در جلسه گفت: افتخار ما این است که ارائه نقطه نظرات شما ما را در این راه همراهی و همیاری می‌کند.

رئیس هیئت والیبال استان اصفهان در ادامه با بررسی مشکلات والیبال اصفهان خاطرنشان کرد: ورزش و رشته والیبال مقوله‌ای سیاسی نیست و تبلیغات در آن جایگاهی ندارد بلکه یک ورزش هنری است که با استفاده از خرد و مدیریت جمعی می تواند به جایگاه واقعی برسد.

عشایری با اشاره به جایگاه و کسوت والیبال اصفهان در سطح کشور در سالهای گذشته افزود: هم اکنون 10 نفر از بازیکنان اصفهانی در سوپر لیگ کشوری هستند و برای باشگاههای دیگر غیر از اصفهان بازی می‌کنند و این نشان می‌دهد که اصفهان پتانسیلهای خوبی دارد و می‌تواند بازیکنان خود را جذب کند.

وی با تاکید بر اینکه پیشکسوتان می‌توانند با ارائه افکار و اندیشه‌های خود ما را نقد کنند یادآور شد: من معتقدم که تیم اجرایی باید از قشر جوان انتخاب شود اما فکر باید از جانب بزرگترها باشد و آنها هستند که می‌توانند در تمامی موارد نقدهای منصفانه خود را به ما عرضه کنند.

عشایری افزود: چه بسا نقدها می‌تواند رشته والیبال را در اصفهان به سمتی ببرد که خواست همه اصفهانیهاست.

وی اظهار امیدواری کرد که با تعامل با پیشکسوتان این رشته و مشاوره با این افراد بتواند در جهت پایه ریزی قوی در والیبال اصفهان این رشته را به جایگاه واقعی خود برساند و در راستای سازندگی آن پیش برود.

در پایان این جلسه تعدادی از پیشکسوتان رشته والیبال در اصفهان با ارائه پیشنهادات و خاطرات خود از جایگاه والیبال در اصفهان اظهار رضایت کردند.