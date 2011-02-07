بهره برداری از 10 پروژه راه ‌سازی در دشتستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در برازجان، محمدرضا زیارتی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این پروژه ها شامل هفت راه روستایی، روشنایی راه از مسیر پاسگاه شهید صلاحی تا دالکی، روکش آسفالت ‌های شهرستان و احداث یک دستگاه پل تقاطع غیرهمسطح کمربندی اهرم در مجموع با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان است.

وی اضافه کرد: راه روستایی طلحه ـ شاه پسرمرد به‌ طول 16 کیلومتر با احداث 20 دستگاه پل با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد تومان و همچنین افتتاح پل تقاطع غیرهمسطح کمربندی اهرم با اعتباری بالغ بر سه میلیارد تومان از مهمترین پروژه‌های افتتاحی در دهه مبارک فجر امسال است .

زیارتی با بیان اینکه 70 درصد از پروژه ‌های استانی راه ‌سازی در دهه فجر استان در این دشتستان به بهره ‌برداری می ‌رسد، گفت: احداث بیشترین پل تقاطع غیرهمسطح به تعداد شش پل تقاطع غیرهمسطح با اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان در سطح استان یکی از بزرگترین دستاوردهای مهم این اداره در سالیان اخیر بوده است.