به گزارش خبگزاری مهر ، مهندس محمدرضا زهرهوند مهمترین این طرحها را شامل نصب 10 سایت BTS تلفن همراه در استان، نصب و راه اندازی 10 دستگاه کافو و DLC بمنظور توسعه و تکمیل ارتباطات تلفن ثابت شهری و روستایی، نصب و راه اندازی چهار رادیو بمنظور توسعه و تکمیل ارتباطات در راههای استان و افتتاح سیستم صورتحساب بروز مشترکین (هات بیلینگ) دانست که بمنظور ارائه خدمات بروز تلفن ثابت اعتباری و دریافت On line صورتحساب تلفن راه اندازی میشود.
وی توسعه سوئیچ مرکز پردیسان به ظرفیت 2 هزار شماره را از دیگر طرحهای دهه فجر برشمرد و افزود: نصب و راه اندازی لاین و ماکس با مجموع ظرفیت 42 مگابایت بر ثانیه در مخابرات مرکز صدوق از دیگر طرحهایی است که در این ایام به بهره برداری میرسد.
مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم هزینه اجرایی این طرحها را بالغ بر هشت میلیارد و 600 میلیون ریال ذکر کرد و افزود: هزینه اجرایی این طرحها بطور کامل از منابع داخلی شرکت مخابرات استان قم تامین شده است.
قم - خبرگزاری مهر: مدیرعامل شرکت مخابرات استان قم گفت: در ایام دهه فجر انقلاب اسلامی 27 طرح مخابراتی در استان قم به بهره برداری میرسد.
به گزارش خبگزاری مهر ، مهندس محمدرضا زهرهوند مهمترین این طرحها را شامل نصب 10 سایت BTS تلفن همراه در استان، نصب و راه اندازی 10 دستگاه کافو و DLC بمنظور توسعه و تکمیل ارتباطات تلفن ثابت شهری و روستایی، نصب و راه اندازی چهار رادیو بمنظور توسعه و تکمیل ارتباطات در راههای استان و افتتاح سیستم صورتحساب بروز مشترکین (هات بیلینگ) دانست که بمنظور ارائه خدمات بروز تلفن ثابت اعتباری و دریافت On line صورتحساب تلفن راه اندازی میشود.
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