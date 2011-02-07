چهار نقطه حادثه‌ خیز راههای بوشهر به دوربینهای نظارت مجهز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید حمید رضا علم بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: این دوربینها در سه راهی چغادک و تقاطع غیر هم سطح احمدی واقع در بزرگراه خلیج فارس، پل کلل واقع در محور بوشهر به گناوه و سراهی بنداروز واقع در محور برازجان به اهرم نصب شده اند.

وی اظهار داشت: این دوربینها با هدف تسهیل نظارت دستگاههای ایمنی و امدادی و در راستای دسترسی سریع به رخدادهای جاده ای در این مسیرها نصب شده است.

مدیر کل حمل ونقل وپایانه های استان بوشهر گفت: برای نصب این دوربین ها در مجموع یک میلیارد و 200میلیون ریال و برای راه اندازی مرکز مدیریت راههای استان دو میلیون ریال هزینه شده است.

وی با اشاره به افزایش نصب این دوربینها در جاده های استان اظهار داشت: در همین راستا تا پایان سال با نصب 10 دوربین دیگر شش نقطه پر خطر راههای استان زیر پوشش دوربینهای نظارت تصویری می روند.

علم خاطرنشان کرد: با کمک این دوربینها امکان نظارت تصویری و انتقال آنلاین تصاویر ترافیکی نقاط پر خطر رهها برای دستگاههای مسئول ایمنی عبور و مرور فراهم شده و این دستگاهها با استفاده از اطلاعات دریافتی از این دوربینها می توانند در کوتاه ترین زمان ممکن ضمن اطلاع رسانی به رانندگان ومردم در محل حادثه حضور پیدا کند.

مدیر کل حمل ونقل و پایانه های استان تصریح کرد: این دوربینها بخشی از پروژه مهم و تاثیرگذار مرکز مدیریت راههای استان است که با تکمیل آن امکان ارائه اطلاعات بهنگام برای بهره برداری از جادهها فراهم و زمینه دسترسی به وضعیت جوی و آب و هوایی محورها و همچنین کنترل همزمان خودروهای در حال ماموریت ادارات کل راه وترابری و حمل ونقل برای مسئولان فراهم می شود.