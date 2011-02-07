۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۰۲

تا پایان سال؛

افزایش قیمتی در صنف هتلداری کرمانشاه پیش رو نیست

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه گفت: تا پایان سال جاری هیچ گونه افزایش قیمتی در این صنف در استان نخواهیم داشت.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، باقر مرادی در خصوص تاثیر قانون هدفمندی یارانه ها بر صنعت هتلداری، اظهار داشت: اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تاثیر منفی بر صنعت هتلداری نداشته است.

وی افزود: بعد از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، تعداد مسافران کاهش نداشته است و این در حالی است که به علت فصل سرما و شرایط آب و هوایی طبیعی است که درصد کمی از تعداد مسافران کاسته شود که البته این روند در سالهای قبل نیز به همین منوال بوده است.

رئیس اتحادیه هتلداران کرمانشاه خاطر نشان کرد: انتظار می رود در نوروز امسال استان کرمانشاه شاهد حضور تعداد قابل توجهی مسافر باشد که با توجه به این موضوع تمامی هتل های استان آماده پذیرایی از این میهمانان هستند.

