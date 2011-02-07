آگاهی و بصیرت مردم انقلاب اسلامی را استوار کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، وحید جلال زاده بعد از ظهر دوشنبه در اجتماع اقشار مختلف مردم شهرستان نقده، با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با توجه به جهانی بودن دین اسلام مربوط به یک جغرافیای خاص نیست، افزود: انقلاب شکوهمند اسلامی از رویداد های بزرگ و تاریخی جهان بوده و هم اکنون مردم ایران اسلامی به عنوان پیش قراولان حرکتهای نو در منطقه و جهان شناخته می شوند.

وی پرچم اسلام، عدالت خواهی و استکبار ستیزی را در دستان ملت ایران به نمایندگی از ملت های آزادیخواه جهان دانست، بیان داشت: مردم تونس با تاسی از انقلاب اسلامی علیه حاکمان مستبد قیام کرده و امروز نیز مسلمانان مصر با حرکت اسلامی قصد بر اندازی رژیم مستبد حاکم بر این کشور را دارند.

استاندار آذربایجان غربی در ادامه ضمن دعوت از مردم جهت حضور پر شور و آگاهانه در راهپیمایی 22 بهمن، خاطر نشان کرد: امروز جهانیان منتظر حضور شما مردم آگاه فهیم و همیشه در صحنه ایران اسلامی در راهپیمایی 22 بهمن بوده تا با حضور در این راهپیمایی دشمنان اسلام و انقلاب را مایوس کنند.