عملیات اجرایی احداث ترمینال مسافربری و پایانه بار بجستان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بجستان، عباس نیاوند عصر دوشنبه با حضور در جمع مسئولان و اقشار مختلف مردم ضمن بازدید از سایت اداری شهرستان بجستان و افتتاح نمایشگاه بزرگ بصیرت افزایی کلنگ عملیات اجرایی ترمینال مسافربری و پایانه بار شهرداری این شهر را به زمین زد .

محمد صولتی، فرماندار بجستان در خصوص این پروژه گفت: این طرح با اعتباری بالغ بر 9.5 میلیارد ریال از محل بودجه سال شهرداری به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین با حضور معاون برنامه ریزی استانداری خراسان رضوی شش کیلومتر از باند دوم محور بجستان فردوس با اعتبار 15 میلیارد ریال به بهره برداری رسید.

در این مراسم مهدی مهدی‌زاده نماینده مردم شهرستان های بجستان و گناباد در مجلس شورای اسلامی و محمدرضا اکبری معاون راهسازی اداره کل راه وترابری استان نیز حضور داشتند.