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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۳۴

روند انتقال جولیان آسانگ به سوئد آغاز شد

روند انتقال جولیان آسانگ به سوئد آغاز شد

دادگاه لندن تا روز سه شنبه درباره انتقال موسس سایت ویکی لیکس به سوئد تصمیم گیری می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، روند رسیدگی به موضوع انتقال "جولیان آسانگ" از انگلیس به سوئد، جایی که پرونده شکایت علیه وی در جریان است، آغاز شده است.

بر این اساس مقامات دادگاه لندن تا روز سه شنبه در این مورد تصمیم گیری خواهند کرد. آسانگ در حال حاضر تحت تدابیر امنیتی در منزل یکی از دوستانش در حومه لندن زندگی می کند.
 
این در حالی است که دستگاه قضایی سوئد موسس ویکی لیکس را متهم به سوء استفاده جنسی از چند زن در آگوست 2010 میلادی کرده است. با این حال تیم وکلای آسانگ مدعی است که طبق قوانین اتحادیه اروپا انتقال موکلشان به سوئد بر اساس شکایت این زنان قانونی نیست.
 
طبق قوانین قضایی اروپا، انتقال متهم به کشور دیگر در صورتی است که پرونده ای علیه وی در آن کشور تشکیل شده باشد، در حالیکه دستگاه قضایی سوئد پرونده ای در این زمینه ندارد و قرار است پس از ورود آسانگ به این کشور روند بازجویی و تشکیل این پرونده آغاز شود.
کد مطلب 1248253

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