هوار ملامحمد به تهران رسید و استقلال را امیدوار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، تمرین عصر روز دوشنبه استقلال تهران در زمین شماره 3 مجموعه ورزشی آزادی آغاز شد. حضور هوار ملامحمد در تهران بحث اصلی اعضای تیم استقلال بود که تمامی آنها راجع به آمدن وی به تهران و شروع تمرینات این بازیکن با استقلال صحبت می کردند.

در تمرین امروز استقلال محمد محمدی چند دقیقه ای در تمرین حضور یافت و پس از گفتگو با سرمربی این تیم برای مداوای مصدومیت خود ورزشگاه را ترک کرد. اما امیدرضا روانخواه همچنان به دلیل مصدومیت و اسماعیل شریفات و ایمان مبعلی به دلیل حضور در تمرینا ت تیم ملی در تمرین عصر امروز غایب بودند.

در ابتدای تمرین امروز سرمربی استقلال ضمن تشکر از بازیکنانش به دلیل پیروزی مقابل استیل آذین از آنها خواست تا تمرینات را جدی گرفته و خود را برای دیدار مقابل پیکان که یکشنبه آینده در قزوین برگزار خواهد شد آماده کنند.

پس از صحبت‌های مظلومی بازیکنانی که مقابل استیل آذین به طور کامل بازی کرده بودند حدود 30 دقیقه دویدند و بنا به دستور کادر فنی برای رفع خستگی به سونا و استخر رفتند. سایر بازیکنان زیر نظر کادر فنی حدود یک ساعت تمرین کرده و پس از سرد کردن بدنهای خود ورزشگاه را ترک کردند.

در پایان و بنا به دستور کادر فنی فردا بازیکنانی که در مقابل استیل آذین بازی کرده بودند به استراحت خواهند پرداخت و راس ساعت 12 تمرینات خود را در ورزشگاه صنایع دفاع انجام خواهند داد.