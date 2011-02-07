به گزارش خبرنگار مهر، علی دایی در ادامه نشست خبری باشگاه پرسپولیس بازهم ناخواسته به موضوع شیث رضایی پرداخت و گفت: من هیچ موقع راجع به بازیکن حرف نمی زنم. طی روزهای اخیر هم اگر حرفی زدم به خاطر مسائلی بوده که در سایت‌ها مطرح شده است، نمونه‌‎اش فحاشی یک هوادار استقلال به شیث رضایی بوده که آقایان خوردبین و رسایی شهادت دادند، چنین چیزی صحت ندارد.

وی همچنین خطاب به خبرنگاری که معتقد بود "سوکوبرت" شرایط همراهی تیم پرسپولیس را دارد اما به خاطر اینکه مدیر برنامه هایش با شیث رضایی نیز همکاری می کند، در ترکیب تیم قرار نمی گیرد، گفت: من اولین بار است که شما را می بینم! آیا تا به امروز در محل تمرینات ما حاضر بوده‌اید که از شرایط جسمانی سوکوبرت باخبر هستید! آمادگی بازیکن برای حضور در ترکیب تیم را من باید تشخیص دهم نه شما.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس افزود: تیم من در دو بازی گل نخورده است، شما اگر جای من سرمربی پرسپولیس بودید، به خط دفاعی تیم‌تان دست می‌زدید؟ متاسفانه اطلاعات فنی شما ناقص است و اظهارنظر می کنید. سوکوبرت ربطی به مدیر برنامه هایش ندارد. اگر آماده باشد، بازی می کند و آماده نباشد، برای او تمرینات ویژه در نظر می گیریم.

دایی خاطر نشان کرد: متاسفانه مدیر برنامه‌های آقای شیث رضایی اظهارنظرهایی داشته که اصلا درست نیست و مشخص است که ایشان باشگاه بزرگ پرسپولیس را نمی شناسد. ایشان مصاحبه کرده و بازوبند کاپیتانی باشگاه پرسپولیس را یک تکه پارچه خوانده که اگر 20 سانت پایین بیاید، هیچ اتفاقی صورت نخواهد گرفت. من باید بگویم آرزوی خیلی هاست که توپ جمع کن پرسپولیس باشند، چه رسد به اینکه در این تیم بازی کند و یا کاپیتان آن باشند.

وی خطاب به مدیربرنامه‌های شیث رضایی گفت: شما می دانید چه کسانی کاپیتان پرسپولیس بوده‌اند که بازوبند کاپیتانی این تیم را یک تکه پارچه می دانید؟ متاسفم برای شما که این تیم را نمی شناسید. در یک تیم محلی هم بازوبند کاپیتانی را یک تکه پارچه نمی دانند. آدم‌هایی در پرسپولیس کاپیتان بودند که برای این تیم جان خود را هم می دادند.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس در ادامه از خبرنگاران خواست که سئوالاتی بپرسند که از آنها اطلاعات لازم را داشته باشند و گفت: من تشخیص دادم سپهر حیدری و نورمحمدی مدافعان تیم ما باشند. شما که دنبال این هستید که چرا سوکوبرت بازی نمی کند، می دانید او در کدام تیم‌ها تجربه بازی دارد؟ شما که اطلاعات ندارید لطفا سئوال نکنید! من مسئول فنی تیم هستم و من باید در مورد نتایج تیمم پاسخگو باشم. قطعا هر کسی خوب و آماده باشد، بازی می کند و برایم تفاوت نمی کند که مدیر برنامه های بازیکنان چه کسانی هستند.

دایی با تاکید بر اینکه عضو فنی و فوتبال فیفاست، افزود: من باید چهارشنبه هفته گذشته در نشست این کمیته شرکت می کردم اما به دلیل اینکه پرسپولیس بازی با صنعت نفت را پیش رو داشت، از حضور در نشست فیفا خودداری کردم. نشست آتی ما در کمیته فنی و فوتبال فیفا چهار ماه دیگر برگزار خواهد شد.

وی با ابراز رضایت از عملکرد شاگردانش در دیدار با صنعت نفت آبادان گفت: به نظر من این 50 تا 60 درصد از توان تیم ما بود. با تمرین و کار بیشتر باید سطح فنی تیم را بالاتر از این ببریم و از شرمندگی هواداران درآییم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس با تاکید بر اینکه شرایط تیم ملی با باشگاه‌ها متفاوت است، گفت: تیم‌های ملی کره جنوبی، استرالیا و ژاپن خود را از آسیا جدا کرده‌اند اما در سطح باشگاهی اینظوری نیست. رقابت در رده باشگاهی آسیا نیز دشوار است اما نه به اندازه رده ملی. قطعا اگر خوب کار کنیم می توانیم به اهداف خود در لیگ قهرمانان آسیا دست یابیم.

دایی در خاتمه تصریح کرد: تحمل هشت شکست در یک فصل شایسته پرسپولیس و من نیست. ما نهایت تلاش خود را به کار می گیریم که این ناکامی‌ها را جبران کرده و در دیدارهای پیش رو روندی روبه رشد داشته باشیم. قطعا این شکست‌های تلخ پایانی شیرین خواهد داشت.