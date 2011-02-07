10 پروژه راهسازی خراسان رضوی بهره برداری قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا اکبری ظهر امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران تصریح کرد: این پروژه ها در مجموع به طول 1/86 کیلومتر و با صرف اعتبار 312 میلیارد و 900 میلیون ریال از محل اعتبارات ملی و استانی به اجرا درآمده و هم اکنون آماده بهره برداری است.

وی با اشاره به اینکه 7 پروژه احداث راه جدید از جمله این پروژه ها می باشد، تصریح کرد: در مهمترین این پروژه ها عملیات احداث قطعه اول محور تربت حیدریه- باخرز به طول 30 کیلومتر و با صرف اعتبار 54 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی به اتمام رسیده است.

اکبری با بیان اینکه با اتمام عملیات اجرایی احداث قطعه اول محور تایباد - خواف این محور نیز آماده بهره برداری است، اضافه کرد: این قطعه در طول 25 کیلومتر و با صرف 30 میلیارد ریال اعتبار احداث شده است.

وی احداث بزرگراه کاشمر - خلیل آباد به طول 11.3 کیلومتر با هزینه ای بیش از 142 میلیارد و 400 میلیون ریال را از دیگر پروژه های مهم آماده بهره برداری عنوان کرد و افزود: مراحل اجرایی پروژه های قطعه اول محور تایباد - باخرز به طول 4/2 کیلومتر و با صرف اعتبار 8 میلیارد ریال و قطعه سوم جاده سیمان به طول 7/1 کیلومتر و صرف اعتبار 10 میلیارد ریال نیز به اتمام رسیده است.

معاون راهسازی اداره کل راه و ترابری خراسان رضوی همچنین از اجرا و نصب پل عابر پیاده فرهادگرد با هزینه 600 میلیون ریال خبر داد و افزود: همچنین عملیات اجرا و نصب پل های جایگزین آبنمای موجود در کیلومتر 15 محور تربت حیدریه - رشتخوار در طول 5/2 کیلومتر از این محور و با صرف اعتبار 5 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی به اتمام رسیده است.

اکبری با بیان اینکه عملیات احداث تقاطع بید برغمد در محور سبزوار - جوین به پایان رسیده، اعتبار هزینه شده در این پروژه را 12 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی عنوان کرد.

وی بهره برداری از کیلومتر از عملیات بهسازی محور قدیم قوچان با هزینه اجرایی 30 میلیارد ریال را از دیگر پروژه های در حال اتمام 2/5 امسال عنوان نمود و اظهار امیدواری کرد: با اجرای این پروژه شاهد تسهیل تردد در محورهای خراسان رضوی باشیم.