کمتر از 56 واحد تا شاخص 22 هزاری بورس

به گزارش خبرنگار مهر سهامداران امروز در 19هزار و 948 بار معامله 251 میلیون سهم و حق تقدم به ارزش 813 میلیارد و 803 میلیون ریال در بورس اوراق بهادار تهران مبادله کردند.

کارگزارن بازار سرمایه امروز در حالی دست از رقابت برای معامله سهام شرکت‌ها کشیدند که ارزش بازار سهام با افزایش بیش از هزار میلیارد ریالی به 103 هزار و 746 میلیارد تومان رسید.

شاخص کل هم با 104 واحد افزایش نسبت به دیروز، عدد 21 هزار و 944 واحد را نشان می‌دهد. این در حالی است که در مبادلات امروز بازار سرمایه شاخص 30 شرکت بزرگ با رشد 8.4 واحدی به عدد 1322 واحد رسید.

شاخص آزاد شناور به 27 هزار و 695 واحد رسید که نسبت به دیروز 169 واحد افزایش داشته است. شاخص بازار اول هم امروز عدد 18 هزار و 329 واحد را نشان می دهد که این رقم نسبت به دیروز 90 واحد رشد دارد.

در معاملات بازار دوم، شاخص این بازار با افزایش 116 واحدی مواجه شد و در پایان مبادلات در 29 هزار و 103 واحد توقف کرد. همچنین شاخص صنعت با رشد 41 واحدی نسبت به دیروز در عدد 16 هزار و 695 واحد متوقف شد.



