عباس سلیمی نمین در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موقعیت جمهوری اسلامی ایران پس از گذشت 32 سال از عمر انقلاب اسلامی گفت: جمهوری اسلامی کانون توجه دادن ملت ها به فرهنگ ملی شان شده و توانسته اثبات کند که می توان با اتکا به فرهنگ ملی و اراده ملی به استقلال یک ملت از وابستگی بیگانگان جامع عمل پوشاند.

وی افزود: انقلاب اسلامی تاثیرات گسترده ای را در معادلات منطقه و جهان داشته است اما اینکه ما خودمان درک درستی از این تاثیر گذاری داشته ایم یا نه جای تردید جدی است. یعنی ما خودمان نمی دانیم که به عنوان میراث داران این نهضت بزرگ ابتدا در نظام دو قطبی و بعد در نظام تک قطبی چه تاثیری گذاشته ایم.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مسائل اخیر از جمله وقایعی که در تونس و مصر و اردن به وقوع پیوست نشان داد که ما وقوف چندانی به موقعیت خود نداریم و غافل از وقایعی که در اطراف ما می گذرد درگیر مسائل داخلی خود هستیم.

وی با بیان اینکه موضوعات مصر نشان می دهد که ما کاملا از مقدمه چینی هایی که برای این کشور صورت گرفته غافل بوده ایم افزود: یعنی وزارت خارجه و نهادهایی که متولی رصد کردن مسائل بین المللی هستند هیچ اطلاعی از وقایع منطقه به داخل منتقل نکردند.

انقلاب ایران ویژگی هایی را برای دشمن شناسی به ملت ها معرفی کرده و امروز بر اساس اصول انقلاب اسلامی صف بندی های خاصی رقم خورده است.

سلیمی نمین با اعلام اینکه انقلاب اسلامی شاخص هایی را در اختیار مردم منطقه و جهان قرار داده است ادامه داد: انقلاب ایران ویژگی هایی را برای دشمن شناسی به ملت ها معرفی کرده و امروز بر اساس اصول انقلاب اسلامی صف بندی های خاصی رقم خورده است.

وی افزود: یعنی اسرائیل و حامیان غربی اش و همچنین دست نشانده های عربی که در کشورهای منطقه به عنوان سران هستند یک طرف قرار گرفته و عزت استقلال ملت ها طرف دیگر.

رئیس موسسه مطالعاتی تاریخ معاصر ایران با اشاره به معیار های معرفی شده از سوی انقلاب اسلامی ایران گفت: معادلات منطقه امروز روشن شده و به تدریج ماهیت دست نشاندگان غرب برای همگان روشن شده است.

سلیمی نمین تصریح کرد: امروز بقاء دست نشاندگان اسرائیل و غرب چیزی جز زیان برای آمریکا نداشته و به این موضوع حتی اقشار کم سواد مردم منطقه هم نیز واقف شده اند .

وی ادامه داد : آمریکا از همین رو تغییراتی را در عوامل خوددنبال می کند تا اراده ملت هایی که در آستانه انفجار هستند تخفیف یافته و از حالت انقلابی خارج شوند.

سلیمی نمین با تاکید بر این که دستگاههای متولی داخلی طبیعتاباید نسبت به این موضوع آگاه بودند گفت: باید برای خنثی سازی آن و فریبی که آمریکا در این زمینه طراحی کرده است کار می کردند ولی وزارت خارجه که باید بیشترین اطلاعات را در این زمینه به مسئولان و مردم بدهد کاملا منفعل و غایب عمل کرده است.

این استاد دانشگاه برخی عملکردهای دستگاه های دخیل در عرصه روابط بین الملل را فاجعه بار دانست و افزود: برای مثال سفر نمایندگان ویژه رئیس جمهور به مصر ، اردن و یمن نشان از بی اطلاعی کامل دولت نسبت به معادلات منطقه است.

وی افزود: مسئولان دولتی ما در غفلت کامل به کشوری سفر کرده اند که در شرف وقوع حادثه ای به بزرگی تحولات امروز است و به واقع این نشانه ای از این است که ما در آستانه سی و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی نسبت به آنچه که امروز اتفاق می افتد و آمریکا را به گونه ای مستاصل کرده و دیکتاتوری هایی مثل بن علی و مبارک را کنار می گذارد تا منطقه به انفجار نرسد غافلیم.

سلیمی نمین تاکید کرد: غرب به شدت نگران انقلاب اسلامی بوده و ما متاسفانه به ارزشهای آن واقف نیستیم و به اموری می پردازیم که شایسته شان چنین انقلابی نیست.

وی در پاسخ به این سوال که حال تا چه میزان اهداف انقلاب را پس از 32 سال محقق می بینید و آیا توانسته ایم در ابعاد مختلف اقتصادی اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی به اهداف انقلاب جامه عمل بپو شیم گفت:طبیعی است پاسخ خیر است.

غرب به شدت نگران انقلاب اسلامی بوده و ما متاسفانه به ارزشهای آن واقف نیستیم و به اموری می پردازیم که شایسته شان چنین انقلابی نیست.

سلیمی نمین گفت: انقلاب توانست به وابستگی ها پایان دهد و استبداد را برچیند ولی تا نیل به عدالت اجتماعی و حفظ کرامت انسانها فاصله زیادی داریم حتی به حقوق انسانی افراد و قوانینی که باید در این راستا تدوین کنیم توجه کافی نشده است

این استاد دانشگاه تصریح کرد: آن گونه که اسلام منادی آن است نتوانسته ایم عدالت را تضمین کنیم و فاصله زیادی داریم که امیدواریم در آستانه سی و دومین سال پیروزی انقلاب متوجه آن شویم.

وی ادامه داد: آن عدالت و شانی که می خواهیم رقم بنزیم دچار آفت هایی است و تدابیر لازم را برای رفع این آفت ها جهت رسیدن به این اهداف الهی نیندیشیده ایم.

رئیس موسسه مطالعاتی تاریخ معاصر ایران گفت: لازم است این نعمت بزرگ خدا مورد توجه جدی تری قرار گیرد و آفات آن مشخص شود تا موانع پیشرفت انقلاب برطرف گردد.

سلیمی نمین افزود: متاسفانه در آستانه سی و دومین سال پیروزی انقلاب اسلامی باز هم می بینیم که بحث از آفات مورد غفلت قرار گرفته و امیدواریم این سالگرد را فرصتی بدانیم که حداقل تحولات منطقه خود را به خوبی شناخته و خود را درگیر قدرت طلبی و منیت ها نکنیم زیرا غفلت از اصل مسائل اساسی بشری ما را شرمنده و نادم آیندگان خواهد ساخت .

وی در پایان گفت: باید توجه داشت که اختلافات داخلی بدون شک ناشی از قدرت طلبی و خودخواهی است و مانع تحقق اهداف انقلاب اسلامی به عنوان وظیفه ملی و شرعی ما می شود.