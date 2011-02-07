قرارداد طرح جامع 15 شهر گلستان منعقد شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، پرهام جانفشان عصر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران در گرگان افزود: تا قبل از سالجاری تنها دو شهر گرگان و گنبد دارای طرح جامع تفصیلی بودند و مطالعات برای شهر های علی آباد، بندر ترکمن و آزادشهر نیز آغاز شده بود که در حال حاضر این طرحها به اتمام رسیده و برخی نیز ابلاغ شده است.

وی خاطر نشان کرد: طرح های توسعه شهری یا همان طرح های جامع تفصیلی جهت توسعه و گسترش شهر ها را در دراز مدت بر اساس تمامی ظرفیت های آن برنامه ریزی می کند.

جانفشان تصریح کرد: در یک اقدام بی سابقه تا پایان سال 90 تمامی شهر های استان دارای طرح جامع می شوند که هدف اصلی آنها هدفمند کردن جهات رشد و توسعه شهر ها و جلوگیری از رشد بی رویه آنهاست.

وی اظهار داشت: مطالعات بیمارستان 320 تختخوابی شهرستان گرگان با برآورد اعتباری 20میلیارد ریال به پایان رسیده و در سال 90 عملیات اجرایی آن آغاز می شود.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان گلستان گفت: دو بیمارستان در شهرستان های گرگان و گنبد کاووس تا پایان سال جاری تکمیل و تحویل دانشگاه علوم پزشکی خواهد شد.

جانفشان افزود: بیمارستان 96 تختخوابی علی آبادکتول در سفر سوم هیئت محترم دولت به استان افتتاح و به بهره برداری رسید. هم چنین بیمارستان 96 تختخوابی گنبد نیز تا پایان بهمن ماه تکمیل و تحویل دانشگاه علوم پزشکی استان می شود.



وی تصریح کرد: یکی از طرح های بزرگی که در زمینه ساخت بیمارستان ها مطرح بوده، اتمام پروژه بیمارستان 200 تختخوابی گرگان است که به عنوان مهم ترین بیمارستان آموزشی استان به شمار می رود.



جانفشان خاطر نشان کرد: عملیات فیزیکی این بیمارستان تا پایان اسفندماه اتمام یافته و اوایل سال 90 به بهره برداری می رسد.



وی اذعان داشت: مطالعات بیمارستان 320 تختخوابی شهر گرگان نیز با برآورد ساخت اعتبار 384میلیارد ریال به پایان رسیده و از سال 90 عملیات اجرایی آن آغاز می شود که عملاً با افتتاح و تکمیل این بیمارستان محرومیت استان در این بخش مرتفع می شود.