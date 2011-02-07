شبهه عامل ویروس خارج کردن مردم از مسیر دینداری است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد مبلغی، ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح سامانه پیام کوتاه مرکز ملی پاسخگویی به سئوالات دینی اظهار داشت: سرعت پاسخگویی به شبهات دینی و اعتقادی مردم ضرورتی جدی و غیرقابل انکار است.



مبلغی با تأکید بر ضرورت راحتی و آسانی دسترسی مردم به پاسخگویان ابراز داشت: راه اندازی سامانه پیام کوتاه پاسخگویی به سئوالات دینی مردم در همین راستا صورت می‌گیرد البته استفاده از این سامانه موضوع تازه‌ای نیست و در کشوری مانند مصر نیز که این روزها در حال انقلاب است مردم استفاده زیادی از این سامانه می‌کنند.



رئیس پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با اشاره به سایر خصلت‌ها و ویژگی‌های سامانه پاسخگویی به سئوالات دینی اضافه کرد: داشتن پاسخ‌های آماده برای مخاطب و ایجاد امکانات در جهت تسریع پاسخگویی از جمله لوازم برای این کار است زیرا اگر پاسخگویی همراه با تأخیر باشد در این صورت آسیب می‌رساند.



معاون پژوهش دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم با بیان اینکه حس جستجوگری و پرسش همواره با انسان‌ها است و فصل مشترک آنها است ابراز داشت: تفاوت میان انسان‌ها در این است که این حس جست و جو در چه مسیری اعم از مادی و معنوی و با چه میزان انگیزه و ... به کار گرفته می‌شود.



مبلغی خاطر نشان کرد: حس جستجوگری دینی باعث شده است تا انسان‌ها همیشه به دنبال دین بروند و از روایات و آیات قرآن نیز این موضوع مورد تأیید قرار می‌گیرد که پرسشگری در زمان پیامبر(ص) در حوزه‌های دینی بسیار رواج داشته و ایشان به این امر ترغیب می‌فرموده‌اند.



وی با بیان اینکه شاخصه جامعه دینی میزان پرسش‌های دینی و دغدغه دینی مردم است اضافه کرد: بخشی از کوشش ما باید این باشد که دغدغه دینی در مردم ایجاد کنیم چون برای دینی کردن جامعه اگر دغدغه نباشد ده‌ها مرکز ملی پاسخگویی نیز راه بیفتد باز همان عده‌ای که دغدغه دارند سراغ این مراکز خواهند رفت.



استاد حوزه علمیه قم تصریح کرد: برای دینی تر کردن جامعه و ایجاد دغدغه دینی ابتدا باید شعور دینی مردم و مضرات بی دینی را برای آنان بازگو کنیم.



وی ادامه داد: هنر پاسخگویان به سئوالات دینی این است که در کسانی که دغدغه دینی سطح متوسطی دارند این دغدغه تقویت شود و در کسانی که نیست ایجاد شود.



گفتنی است در پایان این مراسم سامانه پیام کوتاه پاسخگویی به سئوالات دینی به نشانی 30009640 افتتاح شد