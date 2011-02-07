اندیشه انقلاب مرزها را درنوردیده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، اسدالله قره خانی عصر دوشنبه در مراسم افتتاح طرح های شهرستان افزود: در 32 سال پیش نه در مردم و نه دربین مسئولین این باور وجود نداشت که چنین فضای تأسیساتی در علی آباد ایجاد شود.

وی افتتاح نیروگاه 1000 مگاواتی، تاسیس دوسد، ایجاد دانشگاه صنعتی، افتتاح بیمارستان و بهره برداری از شرکت های صنعتی و ایجاد فضایی تاسیساتی وتولیدی در این شهرستان را از برکات نظام مقدس جمهوری اسلامی برشمرد.

وی با بیان اینکه جشن گرفتن و شاکر بودن در ایام ا... دهه فجر یک امر ضروری است تصریح کرد: دشمنان انقلاب در خواب نمی دیدند مردم ایران چنین باور پذیری واراده مستحکمی از خود نشان دهند وبتوانند حماسه انقلاب اسلامی را خلق کنند و وقتی از خواب بیدارشدند با توطئه وشیطنت سعی کردند جلوی این حرکت کوبنده رابگیرند که با درایت مقام معظم رهبری و بصیرت مردم ناکام ماندند.

معاون امور عمرانی استاندار گفت: با توجه به اینکه اعتبارات و منابع دولت محدود است باید در بخش خصوصی سرمایه گذاری شود.

عبدالرضا دادبود افزود: اعتبارات دولتی تنها برای سرمایه گذاری زیربنایی کفایت می کند و برای کارهای بزرگ باید از بخش خصوصی بهره مند شویم.

وی اظهار داشت: ظرفیت بخش خصوصی در کنار بودجه دولتی اگر درست استفاده شود می توانیم چند برابر اعتبارات عمرانی استان از آن بهره مند شویم.

دادبود با اشاره به اینکه جمهوری اسلامی ایران عزت، قدرت و عظمت مردمی است که توانست با اقتدا به دینداری حکومتی اسلامی تأسیس کند.

به گفته وی، امروز بعد از گذشت 32 از انقلاب اسلامی مسلمانان از نظامی دموکراتیک مبتنی بر اسلام استقبال می کنند و فریاد اسلام خواهی دنیا را فراگرفته است.

فرماندار علی آباد کتول نیز در این مراسم گفت : با ایجاد فرصت برای سرمایه گذاری بخش خصوصی در سالهای آینده روند روبه رشدی در شهرستان خواهیم داشت.

کی پور با بیان اینکه طرحهای بخش خصوصی باید از ویژگی اشتغالزایی برخوردار باشد افزود: سرمایه گذار باید در نظر داشته باشد طرح هایی را اجرا نماید که اشتغالزایی در شهرستان را افزایش دهد و علاوه بر آن افق نگاهش فرا استانی و صادراتی باشد.