موسسه رزمندگان توان رقابت با سایر موسسات علمی و آموزشی را دارد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، عبدالله ضیایی بعد از ظهر دوشنبه در مراسم افتتاح ساختمان جدید موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام که فرمانده سپاه امام سجاد(ع) هرمزگان، مدیر عامل موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام کشور و سایر مسئولان استان در آن حضور داشتند بیان داشت: موسسه علمی آموزشی رزمندگان بعد از وقفه ای که از سال 82 تا 88 در اداره آن بوجود آمده بود فعالیت جدید خود را در جهت تقویت توان علمی آموزشی نیروهای مسلح و سایر اقشار جامعه آغاز کرده است.

وی ادامه داد: در چند ماه کوتاهی که از فعالیت این موسسه می گذرد فعالیتهای خوب موثری با همکاری نیروهای متعهد و کار آمد در جهت ارتقاء سطح علمی استان برداشته شده است.

مدیر سرپرستی موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام هرمزگان تصریح کرد: در شرایط کنونی که کشور با تهدیدات جنگ نرم دشمن مواجه است رسالت و مسئولیت موسسات علمی و آموزشی نیز بیشتر احساس می شود.

ضیایی افزود: در سطح استان هرمزگان نیروهای بسیار خوب و توانمندی وجود دارند که می توان از وجود آنها برای رشد و ارتقاء سطح علمی استان اسفاده کرد و با پیشرفتهایی که در آینده شکل می گیرد می توان از اساتید برجسته کشور در رشد سطوح علمی این مرکز نیز بهره برد.

وی ادامه داد: در شروع سال تحصیلی جدید ثبت نام بسیجیان در قالب طرح آیه های تمدن شروع شده است و برگزاری کنکورهای آزمایشی، المپیاد علمی و سایر آزمونها از جمله برنامه های این وسسه است که پنج هزار و 367 نفر تا کنون در آن ثبت نام کرده اند.

مدیر سرپرستی موسسه علمی آموزشی رزمندگان اسلام هرمزگان اعلام کرد: توزیع کتابها و لوح های فشرده این موسسه در هشتمین نمایشگاه بزرگ کتاب هرمزگان مورد استقبال بسیار خوب بازدید کنندگان قرار گرفت و این امر نشان دهنده جایگاه بالای محصولات آموزشی این موسسه است.

ضیایی تصریح کرد: کتابهای موسسه رزمندگان در سطح بالایی قرار دارند و می تواند با بسیاری از موسسات علمی آموزشی به رقابت بپردازد.

وی اعلام کرد: ساختمان جدید این موسسه شامل هشت کلاس درس، یک سالن چند منظوره و فضای اداری است.