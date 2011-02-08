راه آهن چابهار - مشهد به جنوب خراسان رضوی امتداد می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در گناباد، محمد صفایی ظهر دوشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان افزود: مهمترین مشکل زیر ساختی گناباد، فرودگاه و راه آهن است که در بخش فرودگاه، 25میلیارد ریال برای برج مراقبت اختصاص یافته است.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی نیز در این جلسه اجرای قانون هدفمندسازی یارانه ها را گامی در جهت اجرای عدالت خواند.

محمد غفاری عنوان کرد: در کشور ما پیش از این همواره 70 درصد یارانه ها به 30 درصد جامعه تعلق می گرفت ولی با اجرای طرح هدفمند کردن بارانه ها به سمت عدالت حرکت می کنیم.

وی ادامه داد: دلیل این امر هم این بود که ما یارانه را به کالا می دادیم یعنی یارانه عمدتا به مصرف داده می شد لذا هرکس مصرف بیشتری داشت بیشتر یارانه می گرفت.

غفاری در ادامه با اشاره به حوادث شمال آفریقا، وقایع تونس و مصر را یک تحول در جهان اسلام دانست و افزود: کارشناسان سیاسی و مذهبی به این نتیجه رسیده اند که یک امید جدی در مسلمانان بوجود آمده است.

وی با اشاره به سقوط دولت حریری خاطر نشان کرد: حزب الله پس از پیروزی 33 روزه بزرگترین پیروزی را با معرفی نخست وزیر جدید لبنان بدست آورد و دولتی که نسبتا خواسته حزب الله بود شکل گرفت.

سرپرست معاونت سیاسی و اجتماعی استانداری خراسان رضوی با اشاره به بودجه های فرهنگی امسال افزود: امسال 500 میلیو ن تومان برای چاپ و توزیع کتب شهید مطهری در کتابخانه های مساجد استان در نظر گرفته شده است.

