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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۱۷

نظم بخشی به سفرهای نوروزی البرز مهمترین رویکرد میراث فرهنگی است

نظم بخشی به سفرهای نوروزی البرز مهمترین رویکرد میراث فرهنگی است

کرج - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی البرز گفت: بزرگراه تهران کرج از پر رفت و آمدترین راههای ارتباطی کشور است و سامان دهی و نظم بخشی به سفرهایی که در آستانه سال نو در این مسیر انجام می شود یکی از مهمترین وظایف و ضروری ترین رویکرد میراث فرهنگی است.

محمدرضا پوینده  با اشاره به موقعیت ویژه استان البرز گفت: با توجه به اینکه بزرگره تهران کرج یکی از پر رفت وآمدترین راه ارتباطی کشور بشمار می رود و طبق تجربه های سال های گذشته عبور و مرور در روزهای پایانی سال و آغازین سال نو به شدت افزایش می یابد لذا ساماندهی و نظم بخشی به سفرهایی که در آستانه سال نو در این مسیر انجام می شود یکی از مهمترین وظایف و درعین حال ضروری ترین رویکرد فعلی میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری و تمام واحد های مرتبط با گردشگری می باشد .

 مدیرکل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز با بیان اینکه موقعیت جاده چالوس کرج که یکی از پرجاذبه ترین مسیرهای گردشگری گشور به شمار می رود و  همچنین بافت شهرستان ساوجبلاغ که سرشار از زیبایی طبیعت بکر است افزود : تشکیل ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی استان البرز به منظور حضور حداکثری واحدها وادارت دولتی و مشارکت بخش خصوصی در این ستاد به جهت برقراری ارتباط مستقیم با  مصرف کنندگان ( مسافران نوروزی )ودرنتیجه آگاهی یافتن از مشکلات و موانع توسعه گردشگری جهت برنامه ریزی کلان و بلند مدت است 

وی در ادامه بیان داشت: با تلاش وپشتکار مدیران جمعی و نمایندگان ملت در مجلس شورای اسلامی و همت والای دولت خدمتگزار ، آفتاب البرز برتارک جغرافیای ایران زمین تابیدن گرفت  و نام استان البرز بعنوان سی و یکمین  استان در سی ویکمین سال پیروزی انقلاب شکوه مند اسلامی ایران در نقشه جغرافیای ایران اسلامی جای گرفته و این استان که سرشار از جاذبه های طبیعی و مصنوع گردشگری است تلاش خواهیم کرد با همکاری مدیران استانی و با اطلاع رسانی به موقع  سفرخوشی را برای هم میهمان عزیز فراهم نماییم .

 جذب توریست و نبود هتل از  مهمترین مشکلات حوزه گردشگری

پوینده تصریح کرد: یکی از مشکلات البرز در زمینه جذب توریسم و گردشگر نداشتن هتل های ستاره دار است که این مهم در دستور کار برنامه های بلندمدت اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان قرار گرفته است.

این مسئول در تشریح چارت سازمانی تسهیلات سفرهای نوروزی البرز اظهار داشت: استاندار استان البرز به عنوان رئیس  ستاد، مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان دبیر ستاد خواهد بود و کمیته های اطلاع رسانی، ارتباطات و راهنمای گردشگری، پیشنهادات و انتقادات و رسیدگی به شکایات، آمار و پردازش اطلاعات، بهداشت و درمان، حمل و نقل، اسکان و پذیرایی، حقوقی، انتظامی و امنیتی و راهور استان، کمیته نظارت و ارزیابی، فرهنگی – هنری، امداد و نجات و خدمات شهری زیر نظر رئیس ستاد تسهیلات سفرهای نوروزی که شخص استاندار است به ارائه خدمات خواهند پرداخت .

اداره کل میراث فرهنگی و گردشگری استان البرز بروشورهایی جامع حاوی اطلاعات گردشگری 16 شهر استان را تهیه و در اختیار ستادهای نوروزی قرار خواهد داد تا گردشگران فرصت بازدید از جاذبه های بیشتری را در اختیار داشته باشند.

کد مطلب 1248269

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