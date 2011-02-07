ثبات قیمت انواع سکه/ نرخ دلار در بازار آزاد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم امروز دوشنبه در بازار 417 هزار تومان، سکه طرح جدید 356 هزار و 500 تومان، نیم سکه 178 هزار و 500 تومان و ربع سکه 91 هزار و 500 تومان است.

این در حالی است که قیمت فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح قدیم دیروز در بازار بین 417 تا 420 هزار تومان، قیمت هر قطعه سکه طرح جدید 359 هزار تومان، نیم سکه 179 هزار و 500 تومان و ربع سکه 92 هزار تومان بود.

همچنین قیمت هر گرم طلای زرد 18 عیار امروز 36 هزار تومان و هر اونس طلا در بازارهای جهانی هم 1347 دلار اعلام شد.

صرافان قیمت فروش هر دلار به نرخ آزاد را امروز 1091 تومان اعلام کردند، این در حالی است که دیروز نرخ فروش دلار آزاد 1096 بود، نرخ فروش هر یورو را نیز صرافان 1485 تومان اعلام کردند.