7 طرح مسکن و شهرسازی گلستان بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، رئیس مسکن و شهرسازی گلستان عصر دوشبه در حاشیه اجرای این طرح ها افزود: ساختمان معاونت برنامه ریزی استانداری گلستان با پنج هزار و 600 متر مربع زیربنا و اعتباری بالغ بر38میلیاردریال، مجتمع فرهنگی و هنری شهرستان کلاله که از مصوبات سفر هیئت دولت به استان بوده نیز با اعتبار یک و نیم میلیارد تومان در دهه فجر امسال افتتاح و به بهره برداری رسیده است.

پرهام جانفشان افزود: افتتاح سالن کارگران شهرستان علی آباد کتول با 850 میلیون تومان اعتبار، سالن مجموعه ورزشی شهرستان گنبد با 900 میلیون تومان، ساختمان محیط زیست مینودشت با 260 میلیون تومان اعتبار ، ساختمان دامپزشکی بندرگز با 400 میلیون تومان اعتبار و ساختمان ثبت احوال شهرستان آق قلا با 500 میلیون تومان اعتبار از دیگر پروژه های عمرانی قابل افتتاح دراین ایام است.

وی همچنین درخصوص پروژه های قابل کلنگ زنی این سازمان نیز خاطر نشان کرد: کلنگ زنی فازدوم ساختمان اداری سازمان مسکن و شهرسازی استان، کلنگ زنی ادارات ثبت احوال شهرستان های آزادشهر ، رامیان و کلاله نیز از جمله این پروژه هاست.

وی تصریح کرد: در مجموع هفت پروژه عمرانی این سازمان با اعتباری بالغ بر هشت میلیارد و 410 میلیون تومان در دهه فجر به بهره برداری می رسد.