فرزان شیروان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که زیرساختهای این واگذاری در حال انجام است گفت: آموزشهای لازم و فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری انجام شده و تا دو هفته دیگر مسئولیتهای تازه این دفاتر اعلام می شود.
وی با اشاره به نظارت دفاتر خدمات الکترونیک گفت: فعالیتهای این دفاتر در کمیته های انضباطی رصد و به تمام شکایتها و تخلفها رسیدگی می شود.
شیروان بیگی خاطرنشان کرد: تا کنون دو دفتر خدمات الکترونیکی به دلیل تخلف بسته شده اند که یکی از این دفاتر اخیرا بسته شده است و دو دفتر نیز خود از ادامه فعالیت انصراف داده اند.
مشاور شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تحقق اهداف شهرداری در زمینه برون سپاری در حوزه شهرسازی، تصریح کرد: در حوزه صدور پروانه بیش از 90 درصد و در بخش نظارت فنی بیش از 80 درصد اهداف پیش بینی شده درطرح برون سپاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی دفاتر خدمات الکترونیکی شهر، محقق شده است.
در گفتگو با مهر عنوان شد:
واگذاری وظایف معاونت شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک در پایتخت
مشاور معاون شهرسازی و معماری شهرداری تهران با بیان اینکه وظایف بیشتری از مسئولیتهای این معاونت به دفاتر خدمات الکترونیک واگذار می شود گفت: آموزشهای لازم و فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری انجام شده و تا دو هفته دیگر مسئولیتهای تازه این دفاتر اعلام می شود.
