واگذاری وظایف معاونت شهرسازی به دفاتر خدمات الکترونیک در پایتخت

فرزان شیروان بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این که زیرساختهای این واگذاری در حال انجام است گفت: آموزشهای لازم و فعالیتهای سخت افزاری و نرم افزاری انجام شده و تا دو هفته دیگر مسئولیتهای تازه این دفاتر اعلام می شود.



وی با اشاره به نظارت دفاتر خدمات الکترونیک گفت: فعالیتهای این دفاتر در کمیته های انضباطی رصد و به تمام شکایتها و تخلفها رسیدگی می شود.



شیروان بیگی خاطرنشان کرد: تا کنون دو دفتر خدمات الکترونیکی به دلیل تخلف بسته شده اند که یکی از این دفاتر اخیرا بسته شده است و دو دفتر نیز خود از ادامه فعالیت انصراف داده اند.



مشاور شهرسازی و معماری شهرداری تهران با اشاره به تحقق اهداف شهرداری در زمینه برون سپاری در حوزه شهرسازی، تصریح کرد: در حوزه صدور پروانه بیش از 90 درصد و در بخش نظارت فنی بیش از 80 درصد اهداف پیش بینی شده درطرح برون سپاری از طریق واگذاری به بخش خصوصی دفاتر خدمات الکترونیکی شهر، محقق شده است.

