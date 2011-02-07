رفع مشکلات زندانیان توسط مسئولان شهری ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، رمضان امیری ظهر دوشنبه در بازدید اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان با اشاره به تلاش و همکاری مدیریت شهری برای رفع مسائل و مشکلات زندانیان اصفهان، افزود: زندانیان، قربانیان آسیبهای اجتماعی هستند که رفع مشکلات آنان توسط مسئولان استان و شهر اصفهان ضروری است.

وی به تشریح مسائل، مشکلات و معضلات ندامتگاه‌ها و زندانیان استان اصفهان پرداخت و اظهار داشت: مسائل فرهنگی، بهداشتی، درمانی، اعتباری و خدماتی و نبود فضای مناسب از جمله بزرگترین مشکلات زندانیان استان اصفهان به شمار می‌رود.

مدیرکل زندانهای استان اصفهان انتقال برخی افراد به زندانها و ندامت‌گاه‌ها به منظور جلوگیری از شیوع برخی رفتارهای خلاف هنجار در جامعه‌های بزرگ را غیر قابل اجتناب دانست و تصریح کرد: با توجه به ظرفیت بالای استان و شهر اصفهان و برای جلوگیری از انتقال بعضی از مسائل به جامعه، رفع مشکلات زندانیان و ندامتگاه‌ها به عنوان وظیفه شرعی و قانونی مسئولان اجتناب‌ناپذیر است.

وی تعامل و همکاری مدیریت شهری اصفهان برای رفع معضلات ندامتگاه مرکزی را مورد تاکید قرار داد و خواستار کمک و مساعدت و حمایت شورای اسلامی شهر برای تامین کمبودهای آن از جمله توسعه فضای ندامتگاه، توسعه سرویسهای بهداشتی، نیازهای فرهنگی، درمانی، بهداشتی، آموزشی، ورزشی، خدماتی و اجرای طرح‌های عمرانی و امنیتی ندامتگاه مرکزی اصفهان شد.

امیری همچنین از شورای اسلامی شهر اصفهان خواست برای آموزش خانواده‌های زندانیان و ارتقای فرهنگ آنان و زندانیان آزاد شده، فرهنگسرایی به همین منظور در اختیار اداره کل زندانها قرار دهند.

وی تاکید کرد: در صورتیکه این فرهنگسرا در اختیار خانواده‌های زندانیان قرار گیرد گامهای بزرگی در حوزه ارتقای فرهنگ این خانواده‌ها برداشته خواهد شد.

رئیس کمیسیون فرهنگی اجتماعی شورای اسلامی شهر اصفهان نیز در این بازدید بر تعامل و همکاری مدیریت شهر و مسئولان برای رفع مشکلات فرهنگی زندانیان و خانواده آنان تاکید کرد و گفت: برنامه‌ریزی اصولی برای حل این معضل با حفظ کرامت آنان ضروری است.

کریم نصراصفهانی بررسی راهکارهای اصولی برای همکاری با اداره کل زندانهای استان اصفهان در جهت رفع مسائل و مشکلات را خواستار شد و افزود: این مدیریت آمادگی دارد در حد توان برای اجرای مطلوب طرح‌های فرهنگی همکاری و مساعدت داشته باشد.

رئیس کمیسیون عمران، شهرسازی و معماری شورای اسلامی شهر اصفهان نیز تلاش و خدمات مسئولان اداره کل زندانها را قابل تقدیر دانست و با اظهار نگرانی از وضعیت نامطلوب ندامتگاه‌ها گفت: متاسفانه فضای اقامتی ندامتگاه مرکزی اصفهان استاندارد نیست و تعداد زندانیان با فضای موجود مطابقت ندارد.

مصطفی پسران بهبهانی همکاری مدیریت شهری اصفهان با مسئولان اداره کل زندانها در جهت رفع مشکلات ندامتگاه مرکزی اصفهان را خواستار شد و اظهار داشت: بدون شک همکاری متقابل می‌تواند بسیاری از این مشکلات را از سر راه بردارد.

یکی از اعضای شورای اسلامی شهر اصفهان هم با تاکید بر شناسایی و رفع مشکلات ندامتگاه مرکزی، تکریم زندانیان، توسعه فضا و احداث سازه‌های مورد نیاز در این ندامتگاه را ضروری دانست.

غلامرضا شیران تصریح کرد: بدون شک انجام اقدامات اجرایی به منظور رفع مشکلات مربوط به اداره کل زندانها، تاثیر بسیاری بر سلامت روانی زندانیان خواهد داشت.