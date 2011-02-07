  1. استانها
  2. قزوین
۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۸:۵۳

محمود کی منش:

رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه پیام نور توسعه می یابد

رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه پیام نور توسعه می یابد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون طرح و توسعه و اداری مالی دانشگاه پیام نور گفت: در سال آینده تاسیس رشته های فنی و مهندسی و تحصیلات تکمیلی در دانشگاه پیام نور کشور در اولویت فعالیتها قرار می گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمود کی منش روز دوشنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه دانشگاه پیام نور تاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این دانشگاه در حال حاضر بیش از یک میلون دانشجو دارد که در هفت هزار و 800 رشته تحصیل می کنند.
 
وی افزود: دانشگاه پیام نور 520 مرکز و واحد دانشگاهی در سراسر کشور دارد و توانسته خدمات علمی خود را در مناطق محروم و دورافتاده و کوچک هم ارائه کند.
 
62 پروژه دانشگاهی در کشور افتتاح می شود
 
کی منش از راه اندازی 62 پروژه دانشگاهی در سراسر کشور تا پایان امسال خبر داد و اظهار داشت: نیمی از هزینه راه اندازی و تامین تجهیزات دانشگاهی توسط استانداری های تامین می شود که این کار روند توسعه دانشگاهی را تسریع کرده است.
 
وی تصریح کرد: رشته های خدمات فنی و مهندسی تا 50 رشته در دانشگاه پیام نور توسعه خواهد یافت و توجه به پژوهش در سال 90 بیشتر خواهد شد.
 
معاون طرح و توسعه و اداری مالی دانشگاه پیام نور کشور افزود: توسعه تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و فعالیت های پژوهش از اولویتهای برنامه های سال آینده پیام نور کشور است که با جدیت پیگیری خواهد شد. 
کد مطلب 1248277

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها