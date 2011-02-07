رشته های فنی و مهندسی در دانشگاه پیام نور توسعه می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین محمود کی منش روز دوشنبه در مراسم افتتاح طرح توسعه دانشگاه پیام نور تاکستان در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین گفت: این دانشگاه در حال حاضر بیش از یک میلون دانشجو دارد که در هفت هزار و 800 رشته تحصیل می کنند.

وی افزود: دانشگاه پیام نور 520 مرکز و واحد دانشگاهی در سراسر کشور دارد و توانسته خدمات علمی خود را در مناطق محروم و دورافتاده و کوچک هم ارائه کند.

62 پروژه دانشگاهی در کشور افتتاح می شود

کی منش از راه اندازی 62 پروژه دانشگاهی در سراسر کشور تا پایان امسال خبر داد و اظهار داشت: نیمی از هزینه راه اندازی و تامین تجهیزات دانشگاهی توسط استانداری های تامین می شود که این کار روند توسعه دانشگاهی را تسریع کرده است.

وی تصریح کرد: رشته های خدمات فنی و مهندسی تا 50 رشته در دانشگاه پیام نور توسعه خواهد یافت و توجه به پژوهش در سال 90 بیشتر خواهد شد.

معاون طرح و توسعه و اداری مالی دانشگاه پیام نور کشور افزود: توسعه تحصیلات تکمیلی، کارشناسی ارشد و فعالیت های پژوهش از اولویتهای برنامه های سال آینده پیام نور کشور است که با جدیت پیگیری خواهد شد.