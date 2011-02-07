500 شهید ترکمن تقدیم نظام اسلامی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علیرضا جمشیدی عصر دوشنبه در همایش نقش اهل سنت در فرآیند پیروزی انقلاب اسلامی با الهام از عاشورای حسینی در شهرستان مراوه تپه افزود: دشمن باید بداند که انسجام و همبستگی اقوام و مذاهب در کشور گسستنی نیست.

وی در ادامه با تبیین قیام امام حسین(ع) افزود: غالب نهضت های آزادی بخش و آزادی خواهان جهان از عاشورای حسینی در مسیر ظلم ستیزی الهام گرفته اند.

وی تصریح کرد: به طور قطع و به طریق اولی و افضل آن، برادران اهل سنت در سراسر جهان نیز از این نهضت جاودان الهامات روشنگرانه ای یافته اند که امروز برای جهان اسلام نه تنها یک افتخار بلکه یک الگوی منحصر به فرد و بی نظیر است.

معاون سیاسی امنیتی استاندار در پایان با برشمردن نقاط مشترک مذاهب بیان داشتند: همه باید حول محور اسلام ناب محمدی(ص)و ولایت مطلقه امر به عنوان اولی الامر عصر حاضر و با وحدت و همدلی توطئه های دشمنان قسم خورده انقلاب اسلامی را خنثی کنیم.