پیکر عکاس ورزشی بوشهر به خاک سپرده شد

به گزارش خبرنگار مهر بوشهر، پیکر این عکاس بوشهری دوشنبه از محل مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر بر دوش هنرمندان، روزنامه ‌نگاران و ورزشکاران بوشهری تشییع و در جایگاه ابدیت آرمستان بهشت صادق بوشهر به خاک سپرده شد .

در مراسم تشییع جنازه این عکاس و خبرنگاری بوشهری نماینده مردم بوشهر، گناوه ودیلم در مجلس و بازیکنان شاهین و عده ای کثیری از روزنامه نگاران بوشهری حضور داشتند.

ضیا جمالی از عکاسان ورزشی بوشهر شنبه این هفته دقایقی قبل از بازی شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت و جامعه مطبوعاتی استان بوشهر را داغ دار کرد.