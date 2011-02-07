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۱۸ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۷

پیکر عکاس ورزشی بوشهر به خاک سپرده شد

پیکر عکاس ورزشی بوشهر به خاک سپرده شد

بوشهر - خبرگزاری مهر: پیکر ضیاء جمالی عکاس ورزشی بوشهر که شنبه این هفته پیش از بازی شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان دار فانی را وداع گفته بود با حضور مسئولین و مردم بوشهر تشییع و به خاک سپرده شد.

به گزارش خبرنگار مهر بوشهر، پیکر این عکاس بوشهری دوشنبه  از محل مجتمع فرهنگی و هنری بوشهر بر دوش هنرمندان، روزنامه ‌نگاران و ورزشکاران بوشهری تشییع و در جایگاه ابدیت آرمستان بهشت صادق بوشهر به خاک سپرده شد.

در مراسم تشییع جنازه این عکاس و خبرنگاری بوشهری نماینده مردم بوشهر، گناوه ودیلم در مجلس و بازیکنان شاهین و عده ای کثیری از روزنامه نگاران بوشهری حضور داشتند.

ضیا جمالی از عکاسان ورزشی بوشهر شنبه این هفته دقایقی قبل از بازی شاهین بوشهر و سپاهان اصفهان به دلیل سکته قلبی دار فانی را وداع گفت و جامعه مطبوعاتی استان بوشهر را داغ دار کرد.

کد مطلب 1248281

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